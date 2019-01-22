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「花甲」吵架巷祖厝賣3萬　產權複雜、別碰為妙！

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▲▼花甲彩繪巷。（圖／擷取自google map）

▲「花甲」彩繪紅磚樓已成為打卡熱點，台中地方法院卻出現法拍公告。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／綜合報導

知名電視劇「花甲大人轉男孩」劇情中，男主角花甲（盧廣仲飾演）與花甲爸爸（蔡振南飾演）的住家場景位於台中瑞井社區的紅磚厝，也讓此地一炮而紅，成為民眾打卡熱區，但場景中的紅磚屋，就出現了「僅3萬元」的法拍屋，引起當地民眾熱議。

根據台中地方法院公告，2月13日劇情中知名的「吵架巷」，有一層樓紅磚屋遭法拍，坪數5.25坪、底價僅3萬元，便宜買到打卡熱區是否划算？法拍業者寬頻房訊發言人徐華辰果斷表示，該物件不值得買，當心買了以後「賠了夫人又折兵」！

遭法拍的紅磚厝僅拍賣建物所有權，公告面積為建物面積21坪的4分之1、約5.25坪，一拍底價為3萬元，拆算後單價每坪約5,714元、該建物為林姓債權人所持有，而蘋果報導指出，是因該區林姓二代在外欠債，才會導致祖厝被法拍。

既然是知名電視劇打卡熱點，以3萬元購入做生意或旅遊都划算？法拍業者徐華辰直言，「難有作為！」他說，若想做為店面使用，以「花甲」名氣而言，僅3萬元就購買到，即使有短暫熱潮也很划算，但前提是「其他所有權人」也要同意。

根據法院公告該標的物為「未辦保存登記建物，且不包含建物所在土地」。徐華辰表示，標下的人等於僅擁有1／4使用權；另外，該物件目前仍帶有租約，所以買了以後根本無法使用；倘若要以住家使用，該處地處偏僻，交通機能、生活都很不便，也不合適。

即使待租約到期順利將房屋收回，但由於僅擁有建物1/4所有權，若要使用須向其他共同持有人溝通；還有一大風險，由於僅擁有建物、沒有土地，所以要是地主要求拆屋還地，就可能面臨血本無歸的窘境。

產權如此複雜還能購買？徐華辰說，雖然3萬元僅是上班族一個月薪水就有，但也沒必要做這樣的投資，所以建議還是別碰為妙！

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