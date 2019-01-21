投資「日租套房」爽賺3倍租金　出入複雜、當心變凶宅

▲「日租套房」因租金報酬率高，讓許多投資客趨之若鶩。（示意圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

日租套房猖獗，日前發生臺北市觀傳局接到申訴，但稽查人員到場5、6次都被管委會拒於門外，無法入內稽查的情況；內政部營建署表示，法令沒有授權稽查人員可強制進入，導致稽查上有一定的難度。住商不動產企畫研究室經理徐佳馨則指出，以投資客角度而言，日租套房固然投報率高，但因出入份子複雜，造成屋況毀損的風險，不可不提防。

內政部營建署表示，關於日租套房違規相關罰則，「公寓大廈管理條例」已於第36條第5款明定，管理委員會之職務包含住戶違規情事之制止及相關資料之提供，如住戶有違規情事，管理委員會應依實際情況制止住戶違規情事，或配合各相關主管機關執行業務需要提供相關違規資料。

另外，觀光主管機關為查緝非法旅行業及非法旅宿，已於發展觀光條例第37條之1明定得會同警察機關執行檢查，以維稽查者人身安全，並得公告檢查結果，讓消費者明悉，並得向有關機關、法人、團體或個人請求提供有關文件，以利查察。有關無照經營及違法宣傳者，於發展觀光條例第55條及第55條之1已明確規定，最高可處罰50萬元，並勒令歇業。

根據法令似乎依法有據，但實質上查緝困難，據了解，由於「日租套房」遊走法律邊緣，且等同民宅，就有可能發生稽查人員稽查後，屋主若宣稱貴重物品失竊，就有可能導致稽查人員陷入「偷竊疑雲」的風險。

「申請搜索票」是否可行？根據了解該行業人員表示，若沒有刑事相關證據，一般稽查要申請搜索票是有相對困難，也就是導致日租套房如此猖獗的原因之一。

徐佳馨指出，進入民宅查緝除非有確切證據，不然實務上要做查緝並不容易，一方面是人力有限，二方面是沒有具體事實，地方政府就算想方設法透過公權力進入民宅，日後可能也會有不可預期的糾紛。

他分析，以北市租金行情，「日租套房」以日租1千五百元計算，一個套房滿租的話，每月就會有4萬5千元的租金收入，相較一般月租1、2萬租金，投報率就在2～4倍不等，這也是為甚麼許多房東趨之若鶩的原因。

但對於屋主來說，日租套房若出租對象不當，成為鄰居生活困擾，鄰居檢舉的例子時有所聞，另外，要是出入複雜，若是因毒趴或是其他因素造成有人非自然身故，房子就可能成為「凶宅」，承擔風險也相當大，不可不防。