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投資「日租套房」爽賺3倍租金　出入複雜、當心變凶宅

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▲▼套房、預售、樣品屋、實品屋。（圖／記者陳韋帆攝）

▲「日租套房」因租金報酬率高，讓許多投資客趨之若鶩。（示意圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

日租套房猖獗，日前發生臺北市觀傳局接到申訴，但稽查人員到場5、6次都被管委會拒於門外，無法入內稽查的情況；內政部營建署表示，法令沒有授權稽查人員可強制進入，導致稽查上有一定的難度。住商不動產企畫研究室經理徐佳馨則指出，以投資客角度而言，日租套房固然投報率高，但因出入份子複雜，造成屋況毀損的風險，不可不提防。

內政部營建署表示，關於日租套房違規相關罰則，「公寓大廈管理條例」已於第36條第5款明定，管理委員會之職務包含住戶違規情事之制止及相關資料之提供，如住戶有違規情事，管理委員會應依實際情況制止住戶違規情事，或配合各相關主管機關執行業務需要提供相關違規資料。

另外，觀光主管機關為查緝非法旅行業及非法旅宿，已於發展觀光條例第37條之1明定得會同警察機關執行檢查，以維稽查者人身安全，並得公告檢查結果，讓消費者明悉，並得向有關機關、法人、團體或個人請求提供有關文件，以利查察。有關無照經營及違法宣傳者，於發展觀光條例第55條及第55條之1已明確規定，最高可處罰50萬元，並勒令歇業。

根據法令似乎依法有據，但實質上查緝困難，據了解，由於「日租套房」遊走法律邊緣，且等同民宅，就有可能發生稽查人員稽查後，屋主若宣稱貴重物品失竊，就有可能導致稽查人員陷入「偷竊疑雲」的風險。

「申請搜索票」是否可行？根據了解該行業人員表示，若沒有刑事相關證據，一般稽查要申請搜索票是有相對困難，也就是導致日租套房如此猖獗的原因之一。

徐佳馨指出，進入民宅查緝除非有確切證據，不然實務上要做查緝並不容易，一方面是人力有限，二方面是沒有具體事實，地方政府就算想方設法透過公權力進入民宅，日後可能也會有不可預期的糾紛。

他分析，以北市租金行情，「日租套房」以日租1千五百元計算，一個套房滿租的話，每月就會有4萬5千元的租金收入，相較一般月租1、2萬租金，投報率就在2～4倍不等，這也是為甚麼許多房東趨之若鶩的原因。

但對於屋主來說，日租套房若出租對象不當，成為鄰居生活困擾，鄰居檢舉的例子時有所聞，另外，要是出入複雜，若是因毒趴或是其他因素造成有人非自然身故，房子就可能成為「凶宅」，承擔風險也相當大，不可不防。

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關鍵字：日租套房違規內政部營建署住商徐佳馨凶宅投資客租金北市府觀傳局

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