新潤2018年營收年增長18.7％　賺錢不忘做公益

▲新潤興業董事長黃文辰。（圖／新潤興業提供）

記者陳韋帆／台北報導

新潤興業（6186）於今（21）日舉行機構歲末感恩尾牙晚會，董事長黃文辰表示，受惠2018年房市回歸理性市場機制，自住剛性需求買盤回流，且新台幣走升，置產需求回溫，帶動新潤興業2018年度合併營收達13.42億元，較2017年度增長18.7％，累計2018年銷售戶數達449戶，公司秉持「以人為主、以家為本」的理念，自挺青年、暖心建築等系列，新潤出品，廣受自住族群喜愛。

董事長黃文辰指出，2018年受惠房市有感回穩，新潤興業在新北市淡水區「峰采－陽光區」以及桃園高鐵特區「明日禾禾」2大建案入帳挹注下，推升2018年合併營收13.42億元，相較於2017年低蹲在11.3億元，年增率達18.7％，且「峰采」系列及「明日禾禾」建案銷售率逾八成，若合計新潤建設機構位於桃園青埔之「新潤A18」、「明日朗朗」，「板橋-青峰、翠峰」等建案銷售，總計新潤2018年度銷售逾1,050戶，

黃文辰表示，除了公司營運外，新潤成立至今一直默默行善，2018年舉辦「新潤有愛公益園遊會」，攜手莘莘學子，送暖捐助給台北市自閉症家長協會附設小貝殼工作坊、桃園市觀音愛心家園、心燈教養院、方舟教養院、真善美社會福利基金會、真善美社會福利基金會附設希望家園、美好社會福利基金會等數個社福機構。

前進宜蘭偏鄉關心當地兒童，了解所需，捐贈當地孩童晚餐及就學交通車，期許以己之力，不僅帶領新潤建築健康的房子，更持續傳愛，用感恩、奉獻與回饋的經營理念，持續為股東、客戶、員工及社會創造最大價值。