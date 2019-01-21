中保集團做公益　年末再開80桌宴請800師生

▲中保集團席開80桌慰勞莘莘學子及教師們。（圖／中保集團提供）

記者陳韋帆／台北報導

中興保全集團（9917）近年力拼轉型，不僅投入餐飲、居家科技，其實也早已投入公益多年，創立了「中興保全文教基金會」與「林燈文教公益基金會」，2、30年來已幫助超過3000名孩童，並提供超過千萬獎學金，農曆春節將近，中保再席開80桌宴請孩童與協助教師。中興保全總裁林孝信表示，他創建兩大基金會，就是為了讓弱勢家庭的孩子可以溫飽，並鼓勵學童發展自我潛能，找到自己的路。

近年大台北地區出現了不少「中保無限＋」、「棧餐廳」等，其實都是中保集團相關企業，「中保無限＋」統計雙北共有10間店面、「棧餐廳」則在北市已開業3間；其中「中保無限＋」除了提供餐點外，內部同時推廣「居家安全服務」，也是中保集團近年力拼的「居家科技」產品。

「居家科技」部分，中保研發了智慧「居家、節能、健康照護、防災、安全監控等」等多項科技產品，有別於過往全人力管控的傳統方式，力拼轉型為「科技保全。

除了力拼轉型以外，中保集團也已默默耕耘公益約30年，中保集團總裁林孝信創立了中興保全文教基金會與重點培育宜蘭學子的林燈文教公益基金會，19日在宜蘭中興保全員工教育訓練中心，再舉辦聯合圍爐餐會，宴請參與中興保全文教基金會課輔班計畫的老師與國中國小學童，與獲得林燈文教公益金會各項蘭青菁英培育計畫的師生們，現場席開近80桌，參與人數近800人。

活動過程學生自發性準備舞台節目，有泰雅族傳統樂器與舞蹈表演、朗讀、勁歌熱舞、小提琴演奏等，節目時而溫馨時而動感，讓在座的每個人都留下深刻的印象，現場笑聲不斷。

總裁林孝信、副總裁林明昇以及副董事長林建涵，被孩子們簇擁彷彿一家人。該集團表示，幾位中保集團首長都是從台北趕到宜蘭，與大小朋友共度這溫馨的一餐，雖然氣溫偏低，但現場卻是滿滿的溫暖與感動。

林孝信表示，1989年就已創立的「林燈文教公益基金會」是讓國中、高中生天賦得以發揮、實現夢想的堅強後盾，除每年2次的宜蘭地區高中職學生獎助學金計畫外，還有「林燈文教蘭青菁英培育」計畫與「林燈文學獎」、「詩文背誦比賽」等，讓在宜蘭的同學有資源與外競爭，與城市、國際接軌，迎向全球競爭；「中興保全文教基金會」是照顧國中與國小小朋友的庇護所，基金會注重品格教育，引導小朋友正向發展，懂得感恩、惜物與助人。

林孝信現場教育同學，要懂得分辨是非、感恩，以及珍惜身邊的一切，成長的路上難免有荊棘或顛簸，但要把每個障礙當作是考驗與挑戰，克服後就是全新的自己。也不用擔心資源比別人少，基金會將是他們的後援、要活用基金會的資源，專注在各自擅長的領域，成為各領域的佼佼者，表現出最好的自己，並效法基金會的精神，回饋社會，良善循環。