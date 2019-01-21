新潤2019年北區力推五大建案　拓點鎖定台中、高雄拚經濟！

▲新潤興業董事長黃文辰。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

新潤機構今（21）日舉辦公司尾牙，同時宣布2019年將推出「氧生宅」，將針對目前購屋消費者關心的空汙及水資源汙染等問題提出解決方案，誕生為下一代著想的新生代住宅，並落實於「林口A7住宅區」、「幸福莊園Ⅱ期」、「新店央北案」等建案，挾穩健佈局推案銷售策略，以期營運逐年攀升。

董事長黃文辰指出，新潤住戶持續茁壯，今年尾牙席開270桌，更推動「新潤慈善基金」2018年度捐贈逾新台幣1,200萬元，感謝每一位家人，與新潤攜手，一起參與慈善公益回饋。

新潤自推出挺青年、暖心建築等系列，廣受自住族群喜愛，公司秉持「以人為主、以家為本」的理念，傾聽住戶對家的心願，2019年將推出「氧生宅」，透過陽光、空氣、水的概念，打造健康的建築品質，並落實於「林口A7住宅區」、「幸福莊園Ⅱ期」、「新店央北案」等建案，提供給消費者有溫度的住宅，更有助於新潤品牌力的提升。

新潤興業目前開發方向著重於新北市及桃園市精華地區土地，除了布局各重劃區之外，仍著重舊社區危老案件及都更案，目前在板橋、中永和均有個案洽談中。另外，積極關注台中、高雄房市動態，挾新北、桃園推案熱銷之成功經驗，期許今年將新潤版圖拓展至台中、高雄等潛力發展都會區。

2019年新潤興業在線銷售共計五大建案，其中預計今年底完工交屋有，新北市板橋永翠特區「翠峰」及桃園高鐵特區合建案「新潤A18」建案，合計銷售戶數達600戶，預計總銷金額達47億，目前「翠峰」銷售率達八成、「新潤A18」達六成以上。

至於2020年陸續興建的有，新北市三重福德南段「橋峰168」、「林口A7住宅區」及「幸福莊園Ⅱ期」三大建案，預計總銷金額為48億元，合計銷售戶數達500戶，董事長黃文辰指出，今年公司進入豐收期，挾穩健佈局推案銷售策略，業績挹注來源無虞，營運可望逐年成長。