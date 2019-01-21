台中建商年前讓利衝買氣　首購、首換好心動

▲整體利多加持海線房市，個案表現搶眼，無論平日或假日，賞屋人潮不間斷。。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台中報導

台中建商農曆年前大幅讓利衝完銷！「遠雄之星6」則打出三房568萬起、四房750萬起，銷售破億元、永福「洲際W」簽約送IPHONE手機活動，現場有人一次簽10戶的佳績，最受矚目；另外還有名牌傢俱家電，賞屋還能抽機票，促銷回饋絲毫不手軟。

台中市2018年度建物買賣移轉棟數相較2017年增幅1.4%，緊接著元旦連假不少案場傳出銷售佳績，足見房市買氣持續遞延。建商為衝刺農曆年前完銷，紛紛祭出讓利促銷案，區域個案表現各有千秋，銷況明顯成長。

其中海線台中港特區近期最重要的建設議題環繞著台中港三井outlet park，周邊案場買氣至少提升兩成。據透露，由於品牌建案1字頭親民價好入手，「遠雄之星6」更釋出三房總價568萬起、四房總價750萬起限時限量優惠戶，且搭配工程0付款優惠方案，成功吸引首購客群目光，更大手筆推出賞屋抽機票系列活動，讓該案在元旦四天連假創下億元銷售額，整體銷售率衝上九成。

除了海線房市持續熱門，據建物買賣移轉棟數資料顯示，北屯區全年交易量為5909棟，蟬連四年冠軍寶座，不外乎是因為區域日趨成熟的生活機能以及交通、建設等投資案落腳，吸引總太、永福、坤悅等建商搶進，各案場使出渾身解數搶客，交易量居高不下。

永福地產「洲際W」，推出簽約即贈送乙支IPHONE最新手機，訊息一出，立刻引起市場關注，有民眾號召親朋好友一次購買9戶，帶走9支IPHONE，該案透過社群媒體與準客戶密切交流，粉專上常有活動推出。

北屯廍子區段指標大案「總太2020」，為衝刺年底前完銷祭出兩房總價488萬起、三房628萬起含平車及輕裝修讓利方案，銷售已破8成，此外，案場行銷活動更是連續不間斷，從打卡抽星級旅遊住宿券、全聯禮券到實用禮盒等。

大里區隨著軟園啟用、康橋水岸工程順利進入新階段，帶入大量自住商機，據實價登錄資料顯示，區域均價每坪22.4萬元，新成屋大樓每坪單價已站穩2字頭，品牌預售新案開價甚至達3字頭，房市指標案以「坤悅JIA」、「允將康泊」等案最為矚目。

「坤悅JIA」喊出三房728萬起，低總價優惠持續熱銷，該案規劃36-38坪，基地緊鄰大康橋計畫生活圈及中興商圈，周邊機能豐富，且車程10分鐘內可達台74線；「允將康泊」首付28萬元起，簽約送傢俱家電；佳晟「興大康橋」3房總價788萬元起。