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北市「一年365件」磁磚掉落警戒　寒流來襲當心再傷人！

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▲▼大樓外牆磁磚掉落，民眾經過都相當驚恐。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市統計107年度，就已處理365件有「磁磚掉落」疑慮之案件。（圖／記者邱中岳攝）

記者陳韋帆／台北報導

根據台北市政府建管處統計，107年度就有365件，經市府鑑定有「磁磚掉落」安全疑慮的案件，而近日中央氣象局預報將有寒流來襲，就有可能增加磁磚掉落的危險。北市建管處表示，「寒流來襲」市民除應注意增加保暖衣物外，更應多留意大樓外牆磁磚可能因冷縮現象而掉落，請儘量行走於騎樓內，以維人身安全。

建管處處長張明森呼籲，建物所有權人及管理委員會應自主檢查自有建築物外牆，如有危險之虞應即時圍設警示標誌或防護措施，告知路過行人車輛注意安全，並儘速僱工修復，以免因磁磚掉落砸傷人車造成憾事。

此外，若因外牆剝落致人傷亡者，建物所有權人及管理委員會除依建築法規定受罰外，後續亦將負民、刑事賠償之責。

北市府建管處副總工程司洪德豪表示，市府統計107年度，共有674件通報有磁磚掉落疑慮之案件，其中365件經市府判定確實有掉落之可能；過去的案件是否都已處理完畢？洪德豪指出，只要經民眾通報，市府都會派人前往勘查，倘若確實有安全疑慮，就會拉警示帶，並告知物業主必須改善。

而近日寒流來襲就有可能因冷縮，導致磁磚龜裂掉落機率大增。處長張明森表示，市府已提醒各區里辦公室，協助巡查轄內建築物外牆磁磚，倘若發現有剝落危險之疑慮，請儘速通報建管處派工勘查處理；市民如有發現外牆有剝落情形者，也可撥打專線電話：2720-8889轉2701或市民熱線1999，通報剝落地址，建管處將儘速派工勘查處理。

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