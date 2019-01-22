30餘戶買房交屋驚遭抵押　桃園「銘曜高尚」建商捲款脫逃？

▲桃園市「銘曜高尚」建案外貼滿抗議字條。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／桃園報導

又有建商捲款脫逃？桃園市一處建案「銘曜高尚」貼滿了抗議字條，上面寫滿怒罵建商「邱水成惡意欺騙百姓血汗錢」、「黑心建商」、「惡意詐欺沒良心」等字樣。根據當地房仲指出，該案建設公司疑似「有計畫性」的捲款脫逃，導致購買戶付了錢卻無法交屋。

▲該案位於桃園區春日路，目前已成屋。（圖／擷取自google map）

「銘曜高尚」位於桃園市桃園區春日路，根據起造資料，該案為樓高10樓、規劃24～27坪住宅、總戶38戶；而當地房仲表示，當初該案以市價85折銷售，許多人直接拿現金購買，但1月8日要交屋時，才發現建商「邱水成」已經不知去向。

自救會會長洪先生也向媒體指控，購買時該處已是成屋，銘曜建設除了不知去向、導致購屋者受害外，還向銀行抵押超貸3億元。他說，第三方信託也不知道是誰，因為建商並未透露。截至目前為止，統計共有30餘戶受害。

根據桃園市政府資料，銘曜建設事業股份有限公司成立於2008年，資本額為2千528萬元；記者根據登記電話去電「銘曜高尚」案場、「銘曜建設」公司都無人接聽，該建案營造公司則表示此事為建設公司行為，他們並不清楚。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，過去類似詐騙案多數會以「低價」、「限量」等話術讓消費者在資訊不對等的狀況下，快速做決定；對於購屋經驗有限的民眾，多會深陷其中。

針對此案，能夠讓民眾更為信任，成屋出售是重要原因，而想要避免這類狀況，一定要調出謄本確認他項權利部是否有記載抵押權設定，並要求透過履約保證帳戶保管價金，萬一對方真的不能履約，至少可以把錢拿回來。