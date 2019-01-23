甲醛受害楊織宇抗癌5年　「萬澤大地」全面導入綠裝修

▲萬澤建設旗下萬澤大地別墅案，與GD全球綠認證機構簽約，全案導入綠裝修認證。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

許多人一生中最大的支出就是買房及裝修，但常人買房可能一生一次，所以時常裝修糾紛發生時，消費者就會束手無策。「GD全球綠認證機構」董事長饒允武表示，雖然裝修糾紛層出不窮，但除非遭遇特殊案例，否則通常不會關心裝修糾紛，導致消費者時常求助無門！

「GD全球綠認證機構」推動綠裝修行之有年，目前已有許多設計師配合推動；展望2019年，鎖定建築源頭，努力尋找建商配合，此次首案為萬澤建設董事長楊織宇，認同其理念並率先帶頭，該公司宜蘭的建案「萬澤大地」，此次決定全案使用綠裝修認證。

根據內政部不動產平台統計，104年～106年期間，因買賣房屋及裝修所產生糾紛案件便高達5,322件！「GD全球綠認證機構」指出，多數是因為消費者對建築業及裝修業的知識不足，導致消費者只能被動的相信建商、房仲業、裝修業。但人一生中約有90％的時間處於室內，若是室內空氣品質（Indoor Air Quality ,IAQ）不良或有毒害，輕則影響工作效率，重則嚴重影響人體健康，因此世界衛生組織在2002年，已將室內空氣污染列入人體健康的十大威脅之一。

「GD全球綠認證機構」董事長饒允武姊姊與其姊夫就曾深受「毒建材」之害，因工作環境甲醛含量過高，導致罹癌去世。饒允武表示，這也是他與弟弟饒允政致力於推動綠裝修的原因。

在集結產官學研各界資料後，目前已彙整出裝修市場依然無法有效解決的三個問題，「無認證體系」、「毒建材充斥」、「資訊不透明」，並與產、學界共同擬定，「綠裝修認證」裝修也因此誕生。

「萬澤建設」董事長楊織宇表示，自身過去曾因長期於裝修環境工作，導致他

罹癌，當發現時已是大腸癌第三期，歷經5年奮鬥才抗癌成功；大病初癒的他曾一度想放棄建築，但沉澱一陣子後，決定打造健康的「家」給購屋者。

他說，除了環境擁有「陽光、空氣、水」以外，房子也必須擁有「結構無慮、建材無毒」功能，他說，建材無毒是最難完成，但此次萬澤與GD簽約，就是為了讓購屋者可以擁有無毒的居家環境。

▼綠裝修認證「三期四階五把關」。（圖／GD全球綠認證機構）