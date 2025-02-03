大S買房獨鍾信義區　昔售2.2億舊居意外曝光絕美內裝

記者項瀚／台北報導

大S徐熙媛驚傳離世，震驚各界，回顧她過去的買房史，眼光精準、獨鍾信義計畫區，購入的3間房都是該區豪宅，分別為「冠德遠見」、「國家藝術館」、「台北信義」。「冠德遠見」已在2020年出售，另外2間豪宅估市價超過6.5億元。

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▲大S買房獨鍾信義計畫區，入手過3大豪宅，其中最有名的是「台北信義」頂樓戶。（圖／ET資料照）

藝人大S徐熙媛驚傳離世，震驚各界，讓粉絲們相當不捨。回顧大S的買房史，眼光相當精準，且獨鍾信義計畫區，出手的都是指標豪宅，包括「冠德遠見」、「國家藝術館」、「台北信義」。

首先，位於信義路五段的「冠德遠見」，目前屋齡17年，大S在2011年買下19樓2戶打通共176.3坪。大S在2019年釋出求售訊息，開價2.76億元、每坪178萬元，最終在2020年以8折價、約2.2億元出售，單價140萬元。

▲大S曾以2.76億元開價求售「冠德遠見」。（圖／翻攝自《591房屋交易網》歷史畫面）

中信房屋研展室副理莊思敏表示，當時出售價格符合行情，而據媒體報導，大S曾透過經紀人強調，「冠德遠見」是以「原價賣出」，因此推估當時入手價格也約2.2億元，豪宅總價相對高，買方客群較為局限，再加上豪宅稅、央行限貸等政策，導致價格幾乎都沒有明顯漲幅，確實有平轉可能性。

另外2間豪宅「國家藝術館」、「台北信義」，大S並無出售，目前屋齡21年。「國家藝術館」是大S最早購入的豪宅，據媒體報導，當時是大S為了與家人同住，2009年4月斥資上億元買下低樓層、總坪數222坪戶別。

而「台北信義」是大S名下最廣為人知的豪宅，在2021年11月離婚後，傳出大S搬出該豪宅，當時該豪宅還引發與前夫汪小菲的糾紛。記者調閱該屋謄本，屋主是徐姓自然人。

事實上，大S在2016年購入「台北信義」頂層22樓戶，總價3.62億元，權狀236.6坪，換算單價184萬元。東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「該屋位於頂樓，具有相當的特殊性，且觀察該社區近3年來成交單價行情來到190~210萬元，可推估大S帳面獲利至少3000萬元以上。」

台灣房屋信義101特許加盟店店東向秦毅表示，許多藝人對於信義區情有獨鍾，早年就入手的屋主多半也都頗具增值效益，初估目前「台北信義」行情約4億元、「國家藝術館」也有2.5億元左右，光2戶豪宅價值就超過6.5億元。

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