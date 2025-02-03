年銷破兆！永慶春酒邀天王嗨唱　孫慶餘：店數將破2千間

▲永慶房產集團今（3日）於南港展覽館展舉辦春酒，董事長孫慶餘上台致詞。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

永慶房產集團去年總銷破兆創新高，在開工第一天舉辦春酒，席開600桌，邀天王任賢齊、女神安心亞等歡唱，最大獎抽一輛Toyota休旅車。永慶董座孫慶餘致詞時表示，永慶全台店數已破1900間，新的一年繼續努力，很快就會突破2000間。

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今（3日）永慶房產集團於南港展覽館展舉辦春酒，席開600桌，請來天王任賢齊、女神安心亞、唱將家家、新生代樂團麋先生等人開唱。抽獎部分，永慶準備千項獎品，最大獎抽一輛Toyota休旅車。

春酒現場，產官學界眾星雲集，包括內政部地政司司長王成機、中華民國全國商業總會前理事長張平沼、國立政治大學校長李蔡彥、世新大學校長陳清河。

永慶房產集團董事長孫慶餘上台致詞，首先感謝產官學界的嘉賓，接著感謝所有永慶人，有同仁們的努力，永慶才能達到如此佳績，鏗鏘有力的肯定話語一出，引發全場歡聲雷動。

事實上，永慶房產集團2024年總銷金額創新高，達1.09兆元，全台店數也突破1900家店。孫慶餘有信心地表示：「新的一年持續努力，很快就會突破2000間店。」

孫慶餘在致詞中，特別強調詐騙社會議題。他說：「現在整個社會最傷腦的，就是詐騙橫行，人在家中坐，禍從天上來，像是民眾坐在家裡，不動產就消失了，這是以前從沒聽過的事情，但實際上案例卻越來越多。」

孫慶餘說：「永慶跟地政司聯手合辦多場不動產防詐講座，教育消費者及早預防，今年也會投入更多這方面的努力，打造公平、安全的房產交易環境。」

▲永慶房產集團春酒席開600桌。（圖／記者項瀚攝）

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