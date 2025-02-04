每年逾4萬人再婚　避紛爭！專家：婚前先議財產分配





▲國人男性再婚率1.87‰、女性1.94‰，全年再婚人口4萬4435人。（示意圖／CFP）

記者項瀚／綜合報導

國人男性再婚率1.87‰、女性1.94‰，全年再婚人口4萬4435人，但雙北女性再婚率低於男性。專家表示，財產分配學問大，避免多餘紛爭，建議重組家庭的再婚者，可以在再婚前先討論財產分配問題。

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據內政部最新資料，2023年台灣離婚及喪偶人口的再婚率，男性為1.87‰、女性達1.94‰，全年再婚人口總計4萬4435人。

進一步觀察六都狀況，再婚率最高的是桃園市，男性2.27‰、女性2.39‰。而近10年再婚人數最高的是2015年4萬7386人，2020~2021年是疫情最嚴重的時刻，再婚人數都不到4萬人。

▲2023年六都再婚人數及再婚率。（表／台灣房屋整理）

重組家庭越來越常見，由於組成可能涉及前一段婚姻的子女，較需要事先規劃的則是財產分配，避免多餘紛爭，建議重組家庭的再婚者，可以在再婚前先討論財產分配問題。

多數夫妻沒有特別約定的情況下，就屬於法定財產制，也就是針對兩人財產，區分婚前、婚後資產。對此，台灣房屋加盟事業總部法務協理游璿樺表示：「在結束婚姻關係或繼承時，可以向夫妻一方主張『婚後剩餘財產差額分配請求權』，針對2人婚後財產扣除掉各自債務後，財產較少的一方，可針對各自剩餘財產差額的部分，請求分配差額的一半。」

游璿樺表示，如果雙方婚前財產差異較大，或因各自有前一段婚姻子女，可以考慮採約定為「分別財產」或「共有財產」，就沒有剩餘財產分配的問題。

高源不動產估價師事務所所長陳碧源補充，若夫妻已採用約定財產制的「分別財產」制，在結束婚姻關係時，就不能夠主張剩餘財產分配請求權。同樣，進入繼承環節時，也無法主張剩餘財產分配請求權，只能和其他繼承人依《民法》第1138條規定進行繼承，或和其他法定遺產繼承人進行遺產分割協議，或因被繼承人留有遺囑而轉向主張特留分。

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