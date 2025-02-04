年收300萬！　7年級生當二房東

▲臉書「藍太太好生活」版主洪怡芳，4年來改造160間老宅，年收超過300萬元。



圖文／鏡週刊

房地產投資需要雄厚資金，門檻相對高；但如果角色變成二房東，將容易許多。臉書「藍太太好生活」版主因疫情衝擊原經營的女性電商服飾事業，轉戰包租代管業，從一開始只是當個二房東，希望靠租金收益填補資金缺口，沒想到越做越順手，4年下來改造160間老公寓、手握超過600間房，如今年收入破300萬元。

「這是比較B級的案子，雖離捷運站也是步行10分鐘，但樓下是傳統市場，太近了，如果能隔一條街會更好。」採訪這天，臉書「藍太太好生活」版主、一方生活共生宅創辦人洪怡芳，帶我們參觀周邊環境再回到屋內，「公寓有36坪，原本只有2間小房，但我們多隔2間、總共4間，並搭配簡單家電、櫥櫃，扣掉給房東的租金，每個月約有2萬元收入。」

手握600房 出租率近百

早期，洪怡芳是女性電商服飾的創辦人，4年前受新冠疫情衝擊，事業瀕臨破產邊緣，因緣際會開始當起二房東，初期只是想用租金補貼事業虧損，沒想到卻一腳踏入包租代管業，目前已是全台數一數二的包租代管業者。

洪怡芳回憶，一開始當二房東，每月收入不過1萬多元，現在個人年收入已經超過300萬元，「2021年簽下10間房，累積口碑後、屋主介紹屋主，讓我能每年以不低於40間房的速度成長。」現在她手握600間房、改造160間老公寓與華廈，出租率高達98％，也累積1.2萬名租客的資料庫，房間一空出就有租客能立刻補上，通常3天內即能出租。





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