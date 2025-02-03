永信建6200萬買苓雅22坪老透天　一查「整條巷子幾乎都買了」

▲2022年永信建設旗下的高信建設，砸下7.5億元一口氣吃下捷運文化中心站旁18戶透天，事隔2年，去年9月再度入手一間52年透天。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

市中心一地難求，老透天也鍍金。實登揭露，2022年永信建設旗下的高信建設，砸下7.5億元一口氣吃下捷運文化中心站旁18戶透天，事隔2年，去年9月再度入手一間52年透天，地坪20.06坪，成交價高達6200萬元，換算單價高達309萬元，相當逼近高雄最貴地價。

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根據實價登錄，2022年6月緊鄰捷運橘線文化中心站旁的18棟屋齡約49年老透天，位於中正二路、和平一路177巷與和平一路181號，一口氣全部賣掉，地坪合計385.46坪，總價高達8.3億元，換算土地單價為215.4萬元，賣家就是永信建設旗下的高信建設。

▲2022年6月緊鄰捷運橘線文化中心站旁的老透天，位於中正二路、和平一路177巷與和平一路181號，一口氣全部賣掉。（圖／記者張雅雲攝）

時隔2年，高信建設再出手整合1戶，根據實登，去年9月再度入手一間位於和平一路177巷的52年舊透天，地坪20.06坪、建坪22.86坪，成交價高達6200萬元，土地使用分區為商5用地，換算單價高達309萬元，創林德官段地價新高，也已相當逼近目前高雄最貴地價315萬元。

根據實登顯示，和平一路177巷共有11戶透天轉手，總價從1150~9000萬元都有，對照地籍謄本，其中9間買方均為永信建設。永信相關人士表示，目前基地還在規劃中，尚未確定推案時程。

交易日期 門牌 地段 地坪 建坪 成交價 (萬元) 分區 2022/06/14 苓雅區中正二路51號 林德官 19.96 50.06 4,700 商五 2022/06/16 苓雅區中正二路53號 林德官 19.96 50.06 6,600 商五 2022/06/14 苓雅區中正二路55號 林德官 19.96 50.06 5,850 商五 2022/06/09 苓雅區中正二路59號 林德官 19.96 50.06 4,000 商五 2022/06/10 苓雅區中正二路63號 林德官 19.96 50.06 4,600 商五 2022/06/22 苓雅區中正二路65號 林德官 19.96 50.06 6,200 商五 2022/06/23 苓雅區中正二路75號 林德官 19.96 50.06 6,388 商五 2022/06/16 苓雅區和平一路177巷10號 林德官 41.14 44.11 5,000 商五 2022/06/10 苓雅區和平一路177巷12號 林德官 20.57 22.06 2,600 商五 2022/06/16 苓雅區和平一路177巷14號 林德官 5.14 5.51 1,150 商五 2022/06/14 苓雅區和平一路177巷14號 林德官 15.43 16.54 2,100 商五 2022/07/06 苓雅區和平一路177巷16號 林德官 20.57 22.06 4,150 商五 2022/06/14 苓雅區和平一路177巷18號 林德官 20.57 22.06 3,650 商五 2022/06/21 苓雅區和平一路177巷2號 林德官 42.96 44.56 9,000 商五 2022/06/10 苓雅區和平一路177巷6號 林德官 20.57 22.06 4,200 商五 2022/08/09 苓雅區和平一路181號 林德官 19.06 52.25 5,240 商五 2022/07/15 苓雅區和平一路179號 林德官 21.18 58.38 5,717 商五 2022/07/01 苓雅區和平一路177巷26號 林德官 18.55 22.06 1,900 商五 2024/09/16 苓雅區和平一路177巷28號 林德官 20.06 22.86 6,200 商五

▲18棟連棟老透天收購交易。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

高雄市仲介公會理事陳揚智指出，市中心可以直接開發的素地稀有，不少建商都開始將獵地目標轉向老透天，透過整合再危老改建取得可開發基地，商5地成交價達300萬元，在當地屬超高行情，主因在建商收購，若無整合效益，和平一路上50年舊透天行情落在2000~3000萬元。

該區緊鄰捷運橘線文化中心站，文化中心周邊近年來土地供給已日漸稀有，高齡老屋建物價值性並不高，建商主要看上的都是其土地價值，地上物符合危老重建，可增加建築容積獎勵，以目前購地成本計算，未來房價成交單價至少5字頭起跳。

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