永信建6200萬買苓雅22坪老透天　一查「整條巷子幾乎都買了」

▲2022年永信建設旗下的高信建設，砸下7.5億元一口氣吃下捷運文化中心站旁18戶透天，事隔2年，去年9月再度入手一間52年透天。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
市中心一地難求，老透天也鍍金。實登揭露，2022年永信建設旗下的高信建設，砸下7.5億元一口氣吃下捷運文化中心站旁18戶透天，事隔2年，去年9月再度入手一間52年透天，地坪20.06坪，成交價高達6200萬元，換算單價高達309萬元，相當逼近高雄最貴地價。
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根據實價登錄，2022年6月緊鄰捷運橘線文化中心站旁的18棟屋齡約49年老透天，位於中正二路、和平一路177巷與和平一路181號，一口氣全部賣掉，地坪合計385.46坪，總價高達8.3億元，換算土地單價為215.4萬元，賣家就是永信建設旗下的高信建設。
▲2022年6月緊鄰捷運橘線文化中心站旁的老透天，位於中正二路、和平一路177巷與和平一路181號，一口氣全部賣掉。（圖／記者張雅雲攝）
時隔2年，高信建設再出手整合1戶，根據實登，去年9月再度入手一間位於和平一路177巷的52年舊透天，地坪20.06坪、建坪22.86坪，成交價高達6200萬元，土地使用分區為商5用地，換算單價高達309萬元，創林德官段地價新高，也已相當逼近目前高雄最貴地價315萬元。
根據實登顯示，和平一路177巷共有11戶透天轉手，總價從1150~9000萬元都有，對照地籍謄本，其中9間買方均為永信建設。永信相關人士表示，目前基地還在規劃中，尚未確定推案時程。
|交易日期
|門牌
|地段
|地坪
|建坪
|成交價 (萬元)
|分區
|2022/06/14
|苓雅區中正二路51號
|林德官
|19.96
|50.06
|4,700
|商五
|2022/06/16
|苓雅區中正二路53號
|林德官
|19.96
|50.06
|6,600
|商五
|2022/06/14
|苓雅區中正二路55號
|林德官
|19.96
|50.06
|5,850
|商五
|2022/06/09
|苓雅區中正二路59號
|林德官
|19.96
|50.06
|4,000
|商五
|2022/06/10
|苓雅區中正二路63號
|林德官
|19.96
|50.06
|4,600
|商五
|2022/06/22
|苓雅區中正二路65號
|林德官
|19.96
|50.06
|6,200
|商五
|2022/06/23
|苓雅區中正二路75號
|林德官
|19.96
|50.06
|6,388
|商五
|2022/06/16
|苓雅區和平一路177巷10號
|林德官
|41.14
|44.11
|5,000
|商五
|2022/06/10
|苓雅區和平一路177巷12號
|林德官
|20.57
|22.06
|2,600
|商五
|2022/06/16
|苓雅區和平一路177巷14號
|林德官
|5.14
|5.51
|1,150
|商五
|2022/06/14
|苓雅區和平一路177巷14號
|林德官
|15.43
|16.54
|2,100
|商五
|2022/07/06
|苓雅區和平一路177巷16號
|林德官
|20.57
|22.06
|4,150
|商五
|2022/06/14
|苓雅區和平一路177巷18號
|林德官
|20.57
|22.06
|3,650
|商五
|2022/06/21
|苓雅區和平一路177巷2號
|林德官
|42.96
|44.56
|9,000
|商五
|2022/06/10
|苓雅區和平一路177巷6號
|林德官
|20.57
|22.06
|4,200
|商五
|2022/08/09
|苓雅區和平一路181號
|林德官
|19.06
|52.25
|5,240
|商五
|2022/07/15
|苓雅區和平一路179號
|林德官
|21.18
|58.38
|5,717
|商五
|2022/07/01
|苓雅區和平一路177巷26號
|林德官
|18.55
|22.06
|1,900
|商五
|2024/09/16
|苓雅區和平一路177巷28號
|林德官
|20.06
|22.86
|6,200
|商五
▲18棟連棟老透天收購交易。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）
高雄市仲介公會理事陳揚智指出，市中心可以直接開發的素地稀有，不少建商都開始將獵地目標轉向老透天，透過整合再危老改建取得可開發基地，商5地成交價達300萬元，在當地屬超高行情，主因在建商收購，若無整合效益，和平一路上50年舊透天行情落在2000~3000萬元。
該區緊鄰捷運橘線文化中心站，文化中心周邊近年來土地供給已日漸稀有，高齡老屋建物價值性並不高，建商主要看上的都是其土地價值，地上物符合危老重建，可增加建築容積獎勵，以目前購地成本計算，未來房價成交單價至少5字頭起跳。
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