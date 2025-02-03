ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

永信建6200萬買苓雅22坪老透天　一查「整條巷子幾乎都買了」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲2022年永信建設旗下的高信建設，砸下7.5億元一口氣吃下捷運文化中心站旁18戶透天，事隔2年，去年9月再度入手一間52年透天。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

市中心一地難求，老透天也鍍金。實登揭露，2022年永信建設旗下的高信建設，砸下7.5億元一口氣吃下捷運文化中心站旁18戶透天，事隔2年，去年9月再度入手一間52年透天，地坪20.06坪，成交價高達6200萬元，換算單價高達309萬元，相當逼近高雄最貴地價。

《地產詹哥老實說》EP241／現代孟母搶大安學區宅現況曝　在地：差一條路「單價差70萬」

根據實價登錄，2022年6月緊鄰捷運橘線文化中心站旁的18棟屋齡約49年老透天，位於中正二路、和平一路177巷與和平一路181號，一口氣全部賣掉，地坪合計385.46坪，總價高達8.3億元，換算土地單價為215.4萬元，賣家就是永信建設旗下的高信建設。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲2022年6月緊鄰捷運橘線文化中心站旁的老透天，位於中正二路、和平一路177巷與和平一路181號，一口氣全部賣掉。（圖／記者張雅雲攝）

時隔2年，高信建設再出手整合1戶，根據實登，去年9月再度入手一間位於和平一路177巷的52年舊透天，地坪20.06坪、建坪22.86坪，成交價高達6200萬元，土地使用分區為商5用地，換算單價高達309萬元，創林德官段地價新高，也已相當逼近目前高雄最貴地價315萬元。

根據實登顯示，和平一路177巷共有11戶透天轉手，總價從1150~9000萬元都有，對照地籍謄本，其中9間買方均為永信建設。永信相關人士表示，目前基地還在規劃中，尚未確定推案時程。

交易日期 門牌 地段 地坪 建坪 成交價 (萬元) 分區
2022/06/14 苓雅區中正二路51號 林德官 19.96 50.06 4,700 商五
2022/06/16 苓雅區中正二路53號 林德官 19.96 50.06 6,600 商五
2022/06/14 苓雅區中正二路55號 林德官 19.96 50.06 5,850 商五
2022/06/09 苓雅區中正二路59號 林德官 19.96 50.06 4,000 商五
2022/06/10 苓雅區中正二路63號 林德官 19.96 50.06 4,600 商五
2022/06/22 苓雅區中正二路65號 林德官 19.96 50.06 6,200 商五
2022/06/23 苓雅區中正二路75號 林德官 19.96 50.06 6,388 商五
2022/06/16 苓雅區和平一路177巷10號 林德官 41.14 44.11 5,000 商五
2022/06/10 苓雅區和平一路177巷12號 林德官 20.57 22.06 2,600 商五
2022/06/16 苓雅區和平一路177巷14號 林德官 5.14 5.51 1,150 商五
2022/06/14 苓雅區和平一路177巷14號 林德官 15.43 16.54 2,100 商五
2022/07/06 苓雅區和平一路177巷16號 林德官 20.57 22.06 4,150 商五
2022/06/14 苓雅區和平一路177巷18號 林德官 20.57 22.06 3,650 商五
2022/06/21 苓雅區和平一路177巷2號 林德官 42.96 44.56 9,000 商五
2022/06/10 苓雅區和平一路177巷6號 林德官 20.57 22.06 4,200 商五
2022/08/09 苓雅區和平一路181號 林德官 19.06 52.25 5,240 商五
2022/07/15 苓雅區和平一路179號 林德官 21.18 58.38 5,717 商五
2022/07/01 苓雅區和平一路177巷26號 林德官 18.55 22.06 1,900 商五
2024/09/16 苓雅區和平一路177巷28號 林德官 20.06 22.86 6,200 商五

▲18棟連棟老透天收購交易。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

高雄市仲介公會理事陳揚智指出，市中心可以直接開發的素地稀有，不少建商都開始將獵地目標轉向老透天，透過整合再危老改建取得可開發基地，商5地成交價達300萬元，在當地屬超高行情，主因在建商收購，若無整合效益，和平一路上50年舊透天行情落在2000~3000萬元。

該區緊鄰捷運橘線文化中心站，文化中心周邊近年來土地供給已日漸稀有，高齡老屋建物價值性並不高，建商主要看上的都是其土地價值，地上物符合危老重建，可增加建築容積獎勵，以目前購地成本計算，未來房價成交單價至少5字頭起跳。

《地產詹哥老實說》EP241／現代孟母搶大安學區宅現況曝　在地：差一條路「單價差70萬」

關鍵字：高雄透天地價永信建設高信

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

1月移轉棟數「年月大衰退」　新北重摔5成最慘

六都2025年1月買賣移轉棟數出爐，月減33.7%、年減高達43.2％。專家分析，年月大幅度衰退的原因有2，首先蛇年春節來得比龍年早，1月工作天數縮水。再來就是市況衰退，去年初為新青安熱潮，反觀現在受央行第七波管制衝擊，買賣雙方對價格認知有差距，使交易量縮。

12分鐘前

鹽埕一年一度隱藏版夜市引關注　在地：周邊中古還在2字頭

高雄鹽埕區文創藝文活動多，吸引眾人目光，一年一度的新樂街夜市，只在每年的除夕至大年初三登場，老商圈重新煥發新商機，每天都擠滿人潮，超有過年氣氛。信義房屋專家表示，文青風帶動年輕人回流，區域中古大樓還有2字頭。

1小時前

預售買賣雪崩式下降　中市10區交易個位數

開春遇到股災，加上施行第七波信用管制後，全台第2屋貸款最高成數降至5成，銀行房貸滿水位，全面緊縮房市資金，沖散房市信心，觀察台中市29行政區中，去年10月至12月，總交易量腰斬，有10個行政區成交數量個位數。

2小時前

法人投入工業地產年總額破千億　桃園連14年登大熱門

輝達在台灣的總部設址引發市場關注，科技大廠的重磅投資進一步牽動供應鏈擴廠與佈局策略。至2024年11月全台工業倉儲類建照核發總樓地板面積達178萬坪，桃園市以55萬坪位居首位，信義全球資產專家表示，2025年工業不動產市場將延續成長勢頭。

3小時前

烏來史上最貴房屋交易　溫泉會館1千萬賣「1房才100萬」

新北烏來偏遠，鮮少出現房屋交易，但近期出現區域史上實登最貴的房屋交易。「烏來驛站」溫泉會館以1000萬元成交，換算下來每間房才100萬元。店家表示：「目前還在營業，我們只是租客。」

4小時前

大S買房獨鍾信義區　昔售2.2億舊居意外曝光絕美內裝

大S徐熙媛驚傳離世，震驚各界，回顧她過去的買房史，眼光精準、獨鍾信義計畫區，購入的3間房都是該區豪宅，分別為「冠德遠見」、「國家藝術館」、「台北信義」。「冠德遠見」已在2020年出售，另外2間豪宅估市價超過6.5億元。

4小時前

永信建6200萬買苓雅22坪老透天　一查「整條巷子幾乎都買了」

市中心一地難求，老透天也鍍金。實登揭露，2022年永信建設旗下的高信建設，砸下7.5億元一口氣吃下捷運文化中心站旁18戶透天，事隔2年，去年9月再度入手一間52年透天，地坪20.06坪，成交價高達6200萬元，換算單價高達309萬元，相當逼近高雄最貴地價。

5小時前

房市銷況「想快也快不了」　口袋不深建商開價將修正

時序已進入2025年，過去1年全台房市從紅蕃薯降溫為凍蕃薯，其中最重傷房市交易量的就屬第七波信用管制，台中在地代銷龍頭萬群地產董事長謝坤成則認為：「第七波確實打到命脈，但一波政策性干擾，對整體房地產基本面沒影響，房市還有30年好光景。」

5小時前

高雄科技產業起飛！松益發力推2鉅作「微笑高鐵Ｘ微笑首馥」雙雙打造高質感便捷生活

當南臺灣的科技與交通交織出全新的城市魅力，左營高鐵站周邊無疑成為這片土地上耀眼的黃金核心！擁有捷運、高鐵與台鐵共構的便捷交通網絡，讓居住在此的高雄人不僅大幅縮短南北往來的時間，未來也將受惠於豐富的發展潛力。

8小時前

帥房東長得像歌手「揉奶抵房租」　鹹濕對話曝光！全場看傻

「該怎麼辦比較好？」一名女房客透露，目前欠繳房租，不料房東說可以「揉奶抵房租」，當下原PO直呼很怪，卻又矛盾直呼房東蠻帥的，很像一位饒舌歌手，但她實在拿不出錢，因此求問怎麼辦？文章曝光後，全場紛紛質疑大罵，「房東會笨到留紀錄等著被告喔」、「拒絕不就好了...性騷擾你欸」。

22小時前

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

40年老屋住10年！屋主含淚售..

過年訂花蓮民宿「當天上午遭取消..

台北「第一猛鬼大樓」要拆了！　..

大S買房獨鍾信義區　昔售2.2..

老屋標榜「電線重拉」恐被騙　行..

排水孔堵塞怎麼辦？　省錢妙招1..

台中3「最貴」土地總值110億..

出租2年沒查房「公寓變雞舍」

永信建6200萬買苓雅22坪老..

帥房東長得像歌手「揉奶抵房租」..

ETtoday房產雲

最新新聞more

1月移轉棟數「年月大衰退」　新..

鹽埕一年一度隱藏版夜市引關注　..

預售買賣雪崩式下降　中市10區..

法人投入工業地產年總額破千億　..

烏來史上最貴房屋交易　溫泉會館..

大S買房獨鍾信義區　昔售2.2..

永信建6200萬買苓雅22坪老..

房市銷況「想快也快不了」　口袋..

微笑入主高鐵捷運旁！高雄2吸睛..

帥房東長得像歌手「揉奶抵房租」..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366