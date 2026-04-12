買房驚見天花板「藏436萬現鈔」誠實報警　法官判屋主可拿75萬

▲買房後發現天花板內藏著一大筆錢，總金額達23萬2440紐元。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

紐西蘭基督城一對情侶買房5個月之後，意外在天花板內部找到5個密封包裝的現金，總金額達23萬2440紐元（約新台幣436萬元），趕緊報警處理。法官近期裁定，兩人可保留4萬紐元（約新台幣75萬元），其餘款項收歸國有。

天花板藏鉅款 屋主報警

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紐西蘭廣播公司、紐西蘭先驅報報導，屋主卡希爾（Geoffrey Cahill，化名）與威廉斯（Miranda Williams，化名）是在2022年5月請人來進行家中電路維修作業期間找到這一大筆錢，當時工作人員在天花板隔熱層深處發現5個密封包裝物後，並將其轉交給兩人。兩人驚覺這筆錢可能是毒品交易贓款，選擇報警處理。

警方調查後認定這筆鉅款極可能是販毒等犯罪行為的不法所得，總金額達23萬2440紐元，且主要鈔票面額是50紐元，依法採取行動要把這筆錢沒收。從包裹上的灰塵來判定，這筆錢已經放了好一段時間，但究竟是誰把這筆錢藏在這處房屋內仍是個謎，之前住在此處的房客也對這筆錢毫不知情。

法官裁定 屋主可獲得4萬紐元

兩人向高等法院提出申請要求保留這筆錢，理由是他們並非罪犯。警方也坦承，發現這筆錢讓兩人感到有壓力，要承擔「失主」可能回來討債的風險等。

針對此案，高等法院法官奧斯本（Robert Osborn）近期裁定，允許兩人可保留4萬紐元，其餘款項收歸國有。奧斯本認為此案特殊，因為發現錢的人是無辜公民，若法院剝奪無辜發現者獲得任何獎勵的機會，可能就不會再舉報類似的發現，恐怕在無意中助長不誠實的行為。