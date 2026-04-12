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搬家意外噴錢排名！第一名竟是它　網崩潰：比想像中還多

▲▼搬家,整理。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）

▲許多人在搬家過程中都遇到了預算超標的情況。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）

記者張方瑀／綜合報導

搬家一次到底要花多少錢？日本AlbaLink公司近日公布一項針對500名有搬家經驗民眾的調查，結果顯示，許多人在搬家過程中都遇到了預算超標的情況。其中，最讓民眾感到意外的超支項目並非搬家公司費或家具，而是「垃圾處理費」，比例高達30%。

垃圾處理費奪冠　「大型廢棄物」成預算殺手

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根據這項於2025年12月進行的調查結果顯示，在「意外花錢項目」排名中，第一名為「垃圾處理費（30.0%）」，隨後依序是「購買家具（29.0%）」、「購買家電（14.4%）」及「搬家公司費用（11.0%）」。

一名30多歲女性受訪者表示，搬家時才發現要丟的東西比預期多很多，「大型垃圾量超乎想像，還得請市公所來收，或親自載去處理場」。也有40多歲女性抱怨，本來以為不是大型垃圾的東西，結果都被官方判定為大型垃圾，甚至連購買新家具請人載走舊貨，都得另外支付一筆費用。

新居尺寸差幾公厘！　家具家電被迫「整組換新」

排名第二的「購買家具」與第三名的「購買家電」也讓不少人荷包大失血。有民眾坦言，想說家具會用很久就想買好一點的，結果不小心買了高單價家具；也有受訪者提到，為了配合新家的格局尺寸，舊家具根本放不下，不得不全部換新。

在「購買家電」部分，甚至有網友遇到令人崩潰的狀況。一名40多歲女性分享，「本來百分之百確定洗衣機位子放得下，結果竟然只差幾公厘塞不進去！」這微小的誤差讓她必須臨時購買新機，成為慘痛的預算外支出。

搬家旺季貴得嚇人　不到4公里收費直逼長途

關於排名第四的搬家公司費用，受訪者則提醒「時機點」的重要性。一名20多歲女性指出，她搬家時正好遇上新學期旺季，即使移動距離不到4公里，車趟價格竟然跟長途差不多，讓她深感吃虧。此外，也有受訪者提到，從九州（福岡）搬到中部（岐阜）的長途移動，運費確實相當驚人。

【搬家意外超支項目排行】

垃圾處理費：30.0%

購買家具：29.0%

購買家電：14.4%

搬家公司費用：11.0%

購買窗簾：7.8%

購買包材：7.0%

交通費：5.2%

關鍵字：搬家花費預算日韓要聞房產雲

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