3年後要回南部　新竹夫妻「想買房」之後再賣！全場勸退：租房就好

▲夫妻倆計畫先買房，三年後再賣出。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一對在新竹工作的夫妻透露，目前為租屋族，預計3年後回南部定居，但近期因空間需求，想換兩房的大房子，考慮是否先在新竹買房自住，3年後再出售，或是繼續租房。對此，一票網友建議，先在南部買房出租，這3年繼續在新竹租房，之後再把南部的房子拿回來自住，「沒人敢保證漲跌」。

夫妻猶豫「該買還是繼續租？」



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一名網友在Dcard發文，夫妻年薪共350萬元，目前可動用資金約600萬至700萬元，目標鎖定屋齡30年內的物件，有看到不錯的物件，總價約700萬至1000萬元的中古屋。他透露，原本打算買來住，3年後賣掉，回南部再買新房。

不過，看到很多人討論，目前降價的是中古屋而不是新成屋，擔心之後賣掉會賠，回南部購屋壓力會更大；另一個方案則是，繼續租屋，預計每月租金控制在2萬元以內。

貼文曝光，網友一面倒認為繼續租，「在南部買房先出租，新竹繼續租屋，後續再搬回去南部住」、「如果只要住3年，我選擇租房」、「這幾年賣壓這麼重，這樣風險太高了」、「3年就賣感覺租屋比較省事，錢打平是一回事，還有選址、斡旋的時間成本」、「3年後會回去的話，現在先看南部正在蓋或準備蓋的預售屋呢 ? 3年後也差不多已經交屋，隨時可以搬進去住了」。