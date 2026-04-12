老屋越來越多！內政部推「自主都更」　鎖定三大卡關問題

▲自主都更難推動，內政部點出最大關鍵：資金門檻。（圖／ETtoday資料照）



記者董美琪／綜合報導

內政部日前舉辦「擴大自主都更政策」研討會，邀集金融監理機關、八大公股銀行、六都及各縣市政府、相關公協會與學研機構共同討論。政務次長董建宏表示，隨著全國老舊建築比例持續上升，政府除推動老屋延壽等措施確保建物安全外，也須透過多元機制因應「人屋雙老」現象。未來內政部將彙整各界意見與地方推動經驗，持續完善法規制度，協助民眾解決專業整合、資金規劃與管理權責等問題，進一步擴大自主都更的推動能量。

自主都更三大難題：資金不好借、缺專業整合、住戶難達共識



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董建宏指出，目前全國都市更新核定案件多由建商主導，住戶自行發起的自主都更案例仍相對有限。主要原因在於社區普遍面臨三項挑戰，包括資金取得不易、專業整合能力不足，以及住戶之間共識形成困難。

其中，資金問題往往是推動過程中最早出現、也最難突破的門檻。未來政府將透過都市更新條例修法，整合跨部會資源，在自主都更啟動初期提供前期規劃補助、行政支援與專業團隊服務，降低民眾參與門檻，提升案件推動效率。

修法＋金融支援 降低社區改建門檻



董建宏表示，內政部正研議導入「全案管理機構」輔導機制，協助住戶主導都市更新，加速推動改建。相關作法包括建立專屬信用保證制度、協調金融機構建立標準化融資流程，以及強化全案管理與專業顧問服務等三項配套措施。都市更新政策將兼顧公共利益、社會責任及各方權益，讓住戶在專業團隊協助下，依循法定程序完成改建，不僅改善居住安全，也有助提升生活品質。

舊市區住商混合大樓 可透過都更或危老改善



此外，舊市區中仍有不少住商混合型老舊建築，若經耐震評估發現結構安全疑慮，也可透過都市更新或危老重建方式進行改善，讓過去的住商混合區重新活化，帶動城市更新發展。

內政部表示，未來將持續整合跨部會及產官學界資源，凝聚都市更新條例修法共識，同時銜接老屋延壽政策與危老重建制度，建立完整的都市更新與老舊建築改善體系，以回應建築老化與居住安全提升的社會需求。