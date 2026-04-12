男借屋22年…阿姨死後想討回　竟遭同居人嗆：租屋瓦斯工會有房？

▲方男將房屋借給阿姨住22年想討回，竟遭同居人拒絕。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者莊智勝／基隆報導

基隆一名方姓男子控訴，104年間受到胞姊贈予，登記為一處房屋所有人，後顧念親情，將該屋借給阿姨楊女居住，未料阿姨過世後，其男友陳男卻拒絕返還房屋，堅稱該屋為他所有，還質疑方男出社會迄今仍在擔任瓦斯工，且租房居住，若該屋真為其所有，何以他與楊女能長期居住？基隆地院法官審理後，確認該屋所有人為方男，判處陳男應將房屋騰空返還，並給付相當於租金之不當得利2萬4000元。可上訴。

判決書指出，方男於104年6月間受胞姊贈予，為該屋所有人，後顧念親情，與阿姨楊女成立借貸契約，同意將該屋借與楊女居住，直至其搬離或過世為止，而阿姨的男友陳男也長期在該屋共同居住，其後，楊女於113年12月過世，方男認為房屋之借貸目的已經完成，遂欲將該屋收回自用，未料卻遭陳男拒絕，甚至惡言相向、更換門鎖，經寄發存證信函仍無果後，只好提起告訴請求返還房屋，並按每月1萬2000元之不當得利請求租金。

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對此，陳男則表示，他與楊女長期同居，形同夫妻，該屋是他20年前借用楊女名義所購入，頭期款、歷年地價稅及房屋稅均是他繳納，房屋確實是他所有；陳男還質疑，購入該屋時方男才剛出社會，毫無能力負擔上述各項金額，且迄今仍擔任瓦斯工，一直以來租屋居住，倘若該屋真為方男所有，何以他與楊女得長期居住？陳男還表示，他同情方男家境清寒，先前時常施予經濟援助，未料楊女過世後，方男竟開始蠶食財產，甚至企圖變賣另一處房屋。

陳男認為，方男資力不足，未提出其有能力繳納系爭房屋貸款或負擔開銷之證據，且從未持有系爭房屋之所有權狀，係於114年4月10日方申請補發，自不能認其為系爭房屋之所有人，另雙方未就系爭房屋成立租賃契約，方男請求被告給付相當於租金之不當得利，亦屬無據等語，請求法官駁回。

法官審酌，陳男雖堅稱自己為該屋所有人，且繳納房屋稅、地價稅及貸款等，然陳男卻無法提出證據佐證，不是稱單據放在家不見了、方男有鑰匙把證據拿走了，不然就是推給已故的楊女，稱相關事宜都是楊女在處理，他沒有過問等語，至辯論終止，均未能提出任何利己事證，甚至就房屋所有權狀之保管狀態亦一無所知。

法官調查，該屋前任屋主確實為方男胞姊，且方男亦於104年起承受銀行貸款，並能提出明細、繳納資料佐證，足認該屋確為方男所有，因此陳男在楊女死後無權繼續佔有該屋，方男請求返還，自屬有據；且陳男自113年12月起佔用該屋，致方男受有租金損失，因此應給付2萬4000元、相當於租金之不當得利。全案仍可上訴。