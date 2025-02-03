1月移轉棟數「年月大衰退」　新北重摔5成最慘





▲六都2025年1月買賣移轉棟數月減33.7%、年減高達43.2％。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／綜合報導

六都2025年1月買賣移轉棟數出爐，月減33.7%、年減高達43.2％。專家分析，年月大幅度衰退的原因有2，首先蛇年春節來得比龍年早，1月工作天數縮水。再來就是市況衰退，去年初為新青安熱潮，反觀現在受央行第七波管制衝擊，買賣雙方對價格認知有差距，使交易量縮。

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六都地政局公布2025年1月買賣移轉棟數，合計1萬4226棟，月減33.7%、年減高達43.2％。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「蛇年春節來得比龍年早，今年1月恰逢農曆春節期間，無法到地政機關辦理過戶工作天數比起上月、去年同期都減少約22%，移轉棟數就會明顯量縮。」

另一方面，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「央行去年9月啟動第七波信用管制，全台買方出手更加謹慎，但歷經疫情後多頭，賣方對價格仍有所堅持，買賣雙方認知拉大，使交易量下滑。」

▲2025年1月六都買賣移轉棟數整理。（圖／記者項瀚製）

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐補充：「去年初正逢新青安激發的首購潮升溫，如今已逐漸反轉降溫，加上公股行庫的放款態度依然保守，民眾申貸仍須等候，也是1月的交易量大幅度縮水的原因之一。」

觀察六都表現，交易量年降幅最重的是新北，從5780棟下降到2862棟，衰退50%呈現腰斬。桃園市則衰退36%，下降幅度相對最低。





▲2025年1月六都買賣移轉棟數年變化。（圖／記者項瀚製）

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「除了年假因素外，去年淡水、三重、新店都有許多新案完工交屋，但2025年交屋量減，尤其淡海市鎮、央北重劃區去年初適逢交屋高峰期，今年初則少了交屋潮挹注，導致量能銳減。」

展望未來，張旭嵐表示：「自去年央行七波管制後，市場量縮趨勢鮮明，加上國際間的關稅戰再起，牽動全球物價水位與台灣科技業發展，年整體買氣偏向保守，若政策沒有太多變化的情況下，預估2025年的全年全國買賣移轉量，可能將面臨30萬棟保衛戰。」

價格方面，徐佳馨表示：「2025年為過去房市多頭後的第一波新案大交屋潮，是否牽動價格表現，值得留意，目前部分蛋白區、中古屋有降價個案出現，不過減幅不大，未來是否隨交易量緊縮，出現消費者所期待的房市下修，要看股匯市場穩定程度而定。」

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