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買氣驟冷！高雄案場過年休長假　看屋客喊：太扯了

▲▼ 接待中心,郡都巨蛋 。（圖／記者張雅雲攝）

▲剛公開的「郡都巨蛋」位於鼓山區，是今年少有的過年建案不打烊建案，除夕當天上班至下午5點，初一就開始上班。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

2025年春節假期長達9天，以往高雄房市買氣熱，新案多瞄準台商與企業主返台過節商機，祭出春節不打烊迎接賞屋人潮，今年各大業者不敵央行「金龍風暴」，不少接待中心乾脆從小年夜一路放到初四開工，還有新案一放半個月，想看屋的在地人直呼太扯。

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去年9月央祭出第七波信用管制，買氣一路冷到今年春節，不少接待中心不敵金龍風暴，來人、買氣銳減下乾脆直接放假。相對前幾年，春節能休除夕、除一、初二3天，已經算放得多，高雄市代銷公會理事長謝哲耀直言：「今年代銷公司一間比一間休的長」。

根據代銷公會統計，今年有高大特區預售案從年前放到年後，一放就就是半個月，大多案場都從小年夜一路放到初三、初四，算下來放個5~6天也是常態，引來想看屋的在地人直呼太扯。謝哲耀表示，今年算是棄守春節檔期，各大案場難得休長假。

▲▼ 接待中心,郡都巨蛋 。（圖／記者張雅雲攝）

▲受央行限貸影響，民眾看屋以觀望為主，加上過年期間，高雄不少文青市集、主題活動，分散看屋人潮。（圖／記者張雅雲攝）

少有的過年建案不打烊建案，最狂的就是郡都集團，連續2年過年不休息，剛公開的「郡都巨蛋」位於鼓山區，除夕當天上班至下午5點，初一就開始上班，讓民眾趁過年預約賞屋。提早開工的新案還有「遠雄沐蘊」，簽約再加碼抽出iPhone 16 PRO等大獎。

郡都集團董事長唐承表示，剛開案進入強銷，過連年也不打烊，不過受央行限貸影響，看屋民眾多以觀望為主，加上過年期間，高雄不少文青市集、主題活動，分散看屋人潮，過年買氣相對去年春節，有大幅衰退。

該案從去年底開始潛銷，根據最新實登，已公布4筆成交記錄，成交價落在58.6~63.4萬元，唐承透露，該案165戶，目前銷售約5成，以自住、置產客為主，成交價多站上6字頭，單價最高達68.8萬元，實登將陸續揭露。

謝哲耀表示，鼓山區屬於高雄蛋黃區，像農16、美術館、巨蛋等精華區段，新案開價仍是一案接一案墊高，預估之後蛋黃區新案將陸續站上7字頭。

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關鍵字：高雄房市春節新案買氣郡都巨蛋信用管制央行

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