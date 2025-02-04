3字頭買七期小宅喊划算　老投資客出手接平轉

▲過去3年台中市出現不少精華區小宅預售案，即將進入交屋潮之際，遇到政府打房以及第二戶限制貸款風波，出現拋售。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

投資客也出現接盤潮，過去3年台中市出現不少精華區小宅預售案，即將進入交屋潮之際，遇到政府打房以及第二戶限制貸款風波，就有老投資客親曝：「現在還可以用3字頭價碼買進七期，超級划算！」

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台中七期過去出現不少精品豪宅預售案，3～5字頭的預售價，相比現在動輒8、90萬元的市價，老投資客親曝：「那些因政策無法交屋的年輕人，急買急賣價格拉回3年前預售價，我剛入手一戶成交價39萬元的物件，千萬元左右的總價，但地點精華，成屋後出租、轉賣，進可攻、退可守。」

實際觀察市場，也有新投資客過去一次入手兩戶，在歷經打房後決定平轉出售，掛賣1個月，2戶都已經出售成功，雖然帳面平轉，但實際上卻是小賠，但據悉，該名新投資客鬆了一口氣。

▲現在網路發達，很多屋主雖然有掛賣給房仲，但每個社群內都有屋主、有仲介也有潛在買家，目前市況「還是有人要接」。（圖／資料照）

對此，七期資深房仲透露：「現在網路發達，很多屋主雖然有掛賣給房仲，但每個社群內都有屋主、有仲介也有潛在買家，目前市況『還是有人要接』，畢竟3字頭買七期，現在新案、中古屋其實都很少見到這樣的價格。」

但實際轉賣不怕多殺多嗎？老投資客說：「這些『新投資客』物件，多半是好高騖遠型像是保經類、電商型的NEW Money，買房時就當成投資型產品，當獲利未達預期或遇到政治經濟風波，一環接著一環就撐不住，但不動產時間長，長期來說仍是正面投資，口袋深的不需要擔心。」

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