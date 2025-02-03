預售買賣雪崩式下降　中市10區交易個位數

▲去年10月至12月，總交易量腰斬不說，甚至有10個行政區成交數量個位數，其中還包含過去被列為房市黑馬的豐原區僅8件。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

開春遇到股災，加上施行第七波信用管制後，全台第2屋貸款最高成數降至5成，銀行房貸滿水位，全面緊縮房市資金，沖散房市信心，觀察台中市29行政區中，去年10月至12月，總交易量腰斬不說，甚至有10個行政區成交數量個位數，其中還包含過去被列為房市黑馬的豐原區僅8件。

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實際觀察數據，2024年尚未打房的1~9月，台中市預售屋交易量來到2萬3008筆，平均每月出售2556筆物件，但10月過後，平均每月僅剩1107筆，旺季不旺，上至建商、代銷、仲介，一路到投資客、換屋族、自住客，在此波房災中都受到影響，目前市況建商停止購地、代銷來客數減少、仲介也透露交易量相當淒慘。

而台中市29個行政區中，10至12月預售屋成交數量仍由北屯區367筆奪冠，但與過去動輒破千的數量比起來，仍是顯示房市有感冷卻，另外，台中有10個行政區2個月來交易數量僅個位數。

掛蛋的包含石岡區、和平區、新社區，對此，全向科技房產中心總監陳傑鳴就說：「掛蛋的行政區本身就是屬於剛需弱區，以及大安區，沒有推案量自然也就沒有成交量。」

不過此次包含西區、豐原區則意外進榜，其中台中市豐原區長期以來扮演著東勢、石岡、后里、潭子等地區的主要行政區，並且還擁有亞洲大學又斥資75億元打造「亞洲大學豐富健康產業園區」，預計可創造2000個以上的就業機會，但交易量卻尚未反應。

過去被列為房市黑馬的豐原區僅揭露8件成交，陳傑鳴表示：「可能這些區域買氣本就淡、實價揭露時間有誤差、剛好沒交屋等因素有關。」

陳傑鳴說：「去年下半年經歷銀行限貸與9月底第七波信用管制後，去年Q4全台房市買氣明顯降溫，出現旺季不旺的狀態，很多熱區買氣都明顯轉冷，至今尚未復甦。因此，建議買房前要多停看聽，以不追價作為最高指導原則，並留意區域賣壓等資訊，才能確保自己買房不套牢。」

▲台中市豐原區長期以來扮演著東勢、石岡、后里、潭子等地區的主要行政區。（圖／記者陳筱惠攝）

豐原在地房仲周建中認為：「豐原區剛需堅強，但區域比較保守，過去都是自成一格，預售屋部分仍習慣眼見為實，因此至成屋前預售屋成交量其實不會太差，只是豐原區的預售案單價最高已突破50萬元大關，實際上價格抗性仍需要抗衡一陣子。」

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