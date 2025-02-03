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鹽埕一年一度隱藏版夜市引關注　在地：周邊中古還在2字頭

▲▼ 新樂街 。（圖／記者張雅雲攝）

▲一年一度的新樂街夜市，只在每年的除夕至大年初三登場，老商圈重新煥發新商機，每天都擠滿人潮，超有過年氣氛。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄鹽埕區文創藝文活動多，吸引眾人目光，一年一度的新樂街夜市，只在每年的除夕至大年初三登場，老商圈重新煥發新商機，每天都擠滿人潮，超有過年氣氛。信義房屋專家表示，文青風帶動年輕人回流，區域中古大樓還有2字頭。

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▲▼ 新樂街 。（圖／記者張雅雲攝）

▲鹽埕為高雄最早發展商圈，新樂街以前就是有錢人最愛逛的銀樓街，兩側都是銀樓、金飾店。（圖／記者張雅雲攝）

一年一度的「新樂街夜市」是高雄過年最熱鬧的走春熱點之一，該夜市就在鹽埕區新樂街，每年除夕到初三都有營業，連續4天從下午可以逛到宵夜，夜市裡吃、喝、玩、樂樣樣有，半夜12點還是滿滿人潮的「期間限定版」夜市，錯過就要再等一年，擠到連在地人都傻眼，直呼超有年味。

信義房屋成功漢神店鄭如山表示，鹽埕為高雄最早發展商圈，新樂街以前就是有錢人最愛逛的銀樓街，兩側都是銀樓、金飾店，不過商圈轉移後，新樂街逐漸沒落，前幾年因老店茶行轉型賣珍珠奶茶聲名大噪，逐漸群聚為奶茶一條街，近幾年又有限定版夜市，老商圈的全國知名度大開，商圈更熱絡。


▲▼ 新樂街 。（圖／記者張雅雲攝）

▲鹽埕早期有不少在地有錢人，新樂街具店面效益，房價一直都維持得很好，抗跌性強，釋出量也很少。（圖／記者張雅雲攝）

鄭如山表示，鹽埕早期有不少在地有錢人，新樂街具店面效益，房價一直都維持得很好，抗跌性強，屋主對起家厝有重大感情，釋出量也很少，沿線透天店面屋齡多為50~70年，地坪20坪上下，總價1500~2000萬元，1~2樓店面單坪800~1000元，月租金2~3萬元。

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯指出，近年商圈人潮回流，區域生活機能成熟，鄰近捷運鹽埕埔站、輕軌流行音樂中心站、還有流行音樂中心、中山大學等，新案房價也受惠建設利多逐年攀高。

  新樂街夜市小檔案
位置 高雄市鹽埕區
期間 除夕至初三
營業時間 12:00~1:00
透店房價 1500~2000萬元
店面租金 2~3萬
大樓房價  
屋齡20~30年 單價28~30萬元
屋齡30年以上 單價20萬元上下

▲新樂街夜市小檔案。（ETtoday製表）

中古屋屋齡20~30年大樓，每坪28~30萬元，不含車位坪數40坪總價帶約800~1000萬元，屋齡相對較新，吸引年輕首購族購屋，區域也有不少屋齡30年以上大樓，單價約20萬元上下。

鄭啟峯指出，10年內新大樓不多，成交價35~40萬元，文青風帶動區域年輕人回流，區域房價也跟著水漲船高。

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關鍵字：高雄鹽埕區新樂街夜市商圈信義房屋

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