房市銷況「想快也快不了」　口袋不深建商開價將修正

▲台中在地代銷龍頭萬群地產董事長謝坤成認為這一波房市急凍為政策性調控，不影響整體房地產基本面。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

時序已進入2025年，過去1年全台房市從紅蕃薯降溫為凍蕃薯，其中最重傷房市交易量的就屬第七波信用管制，展望2025年走向房市持平，為大多數建商與代銷業者預測，台中在地代銷龍頭萬群地產董事長謝坤成則認為：「第七波確實打到命脈，但一波政策性干擾，對整體房地產基本面沒影響，房市還有30年好光景。」

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謝坤成表示，2024年萬群地產接案總銷金額700億元，躋身十大代銷第四名，全年共銷售2737戶、交屋2625戶，創下「零退屋、零客訴」記錄。

謝坤成說：「第七波信用管制確實打到命脈，投資客消失，但與20幾年前921大地震房市大崩盤不同，這一波屬於政策性干擾，對整體房地產基本面沒影響，隨著台灣經濟轉變、所有過去的規劃都已實現在地表上，長期來說房市還有30年好光景。」

但謝坤成也說：「房價的修正不無可能，尤其是口袋不深的建商，受到央行對土建融趨於嚴格，有可能出現約5~10%修正，但總體來說，精華區、蛋黃區、重點重劃區影響幾乎是沒有。」





▲嘉磐董事長魏嘉銘（前排中）認為預售屋的銷售「想快也快不了」但房價仍是會緩步上升。（圖／記者陳筱惠攝）

開發商部分，2024年嘉磐建築團隊在台中、台北加起來有70億元的推案量，整體銷況已接近完銷，嘉磐董事長魏嘉銘表示：「雖然近期整體房市較冷清，但嘉磐建築團隊2025年在台中市南區有45億元的案量、彰化市精華區有15億元、台北市建國長春有25億元，總計85億元案量將在今年登場，預估銷售依然會保持順暢。」

他指出：「過去快銷案、秒殺的情況，預計未來出現機率不高，而預售屋的銷售『想快也快不了』，從預售到蓋好中間時間銷售5成差不多，對建商來說也能避免營建成本侵蝕利潤，不過房價仍是會緩步上升，對開發商而言『能把房子蓋好都不用怕』。」

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