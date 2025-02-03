烏來史上最貴房屋交易　溫泉會館1千萬賣「1房才100萬」

▲新北烏來「烏來驛站」溫泉會館以1000萬元成交，成為烏來區史上最貴房屋交易。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

新北烏來偏遠，鮮少出現房屋交易，但近期出現區域史上實登最貴的房屋交易。「烏來驛站」溫泉會館以1000萬元成交，換算下來每間房才100萬元。店家表示：「目前還在營業，我們只是租客。」

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新北烏來地理位置較偏，建築物也不多，歷年來鮮少出現房屋交易。而2024年9月烏來「烏來驛站」溫泉會館以1000萬元交易，成為烏來史上最高價的房屋交易。

「烏來驛站」在當地算是知名，但規模不大，實價登錄資訊顯示共10間房，而根據《agoda》網站資訊則僅有8間客房，換算下來每一間125萬元，而實價登錄顯示該筆交易有10房，等於每間僅100萬元。

記者致電「烏來驛站」老闆，他僅表示：「目前來在營業，我們是租客，買賣與我們無關。」經查謄本，該筆買方為戶籍登記在花蓮的自然人。

烏來里里長林春雄表示，「烏來驛站」位於環山路，旁邊就是全家超商，周圍有不少溫泉會館，但該區人潮不算多，烏來最熱鬧的地方還是屬老街一帶。至於房屋交易金額，他說：「我們這邊很少有房屋交易買賣，我對價格行情完全不清楚。」

▲烏來最熱鬧的商圈在烏來老街。（圖／記者項瀚攝）

攤開實價登錄，烏來近2年扣除特殊交易後，只有3筆房屋交易，除了「烏來驛站」之外，另外2筆皆為公寓，皆位於烏來街。一筆13.2坪、總價320萬元，另外一筆6坪、總價103萬元。

台灣房屋捷運新店區公所加盟店長黃麒運表示，烏來交易量小，房屋價值非常難估，本次交易的「烏來驛站」由2店面合併，但總價1000萬元價格仍頗低，不排除是關係人交易的可能性。

黃麒運說，烏來老街溫泉會館租金約15~20萬元，但本次交易的「烏來驛站」地段人潮較少，加上會館空間也不大，租金會低不少。不過他強調，烏來的溫泉會館基本上只能做冬天的生意，也很難用租金投報來回推房屋價值。

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