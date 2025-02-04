2025北市首筆交易「意外親民」　信義區華廈2260萬賣

記者項瀚／台北報導

2025年台北市第一筆房屋交易出爐，信義區松平路17年華廈以2260萬元交易，以北市精華地段來說，算是相當親民的價格，權狀23.7坪，拆算單價115萬元，前屋主持有6年多，漲幅超過2成。

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▲2025年台北市第一筆房屋交易出爐，信義區松平路17年華廈以2260萬元交易。（圖／記者項瀚攝）

觀察目前最新實價登錄，2025年台北市共有7筆交易，其中最早的發生在1月2日，信義區屋齡17年華廈「大邑新象」以2260萬元交易，權狀23.75坪含一機械車位，拆算單價約115萬元。

該筆交易前屋主持有6年多，帳面獲利398萬元，漲幅達21％。該社區規劃7層，總戶數僅14戶，攤開實價登錄紀錄，2020~2023年都各有1筆交易，成交單價落在90.5~113.8萬元間。

住商不動產台北101世貿加盟店東陳德潤表示，「大邑新象」位於松平路，屬信義計畫區範圍，也是區內少見的低總價個案，因此只要一有釋出就非常搶手，且座落地段佳，對面就是三張里公園綠地，旁邊就是信義國中，且步行到百貨商圈、吳興街舊市區都相當近。

陳德潤指出，本次「大邑新象」房屋權狀17坪，基本上格局會是1+1房，但也有可能屋主改成1房1廳，成交單價115萬元符合行情。他說，信義計畫區低總價小宅的買方，大多是二代獨立出來自住，或是年輕、退休想進駐生活機能方便的族群，比較少置產投資客，畢竟房屋單價高，投報表現較差。

▲「大邑新象」地段佳，對面就是三張里公園。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，近年來房市「唯小不敗」，低總價物件價格表現明顯較佳，尤其是在大安區、信義區的精華地段，2千萬元出頭物件相當稀有，又是屋齡20年以內的社區，也難怪6年多來漲幅超過2成。

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