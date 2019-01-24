亞太區商用不動產夯　2019年成交總額將達1,200億美元

▲CBRE世邦魏理預估，2019年亞太區商用不動產全年總交易金額將落在1,200億美元。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

CBRE世邦魏理仕今（24）日發佈「2019年亞太不動產市場展望」報告。CBRE表示2019年亞太區經濟將維持穩定發展態勢，但由於中美貿易爭端以及美國聯準會升息所帶來的多重風險，不動產市場韌性將全面面臨考驗，預估2019年亞太區商用不動產全年總交易金額將落在1,200億美元。

世邦魏理仕表示，亞太區整體不動產市場基本面良好，然而面臨金融市場的動盪，預料投資人將轉為相對審慎的投資策略。世邦魏理仕集團總裁暨亞太區、中東及非洲區顧問服務部執行長 Martin Samworth表示，受到貨幣政策及全球金融市場不定性影響，亞太區的商用不動產市場韌性將全面面臨考驗，投資人在進行投資交易時須更審慎的檢視。



面臨資產價格走升、收益率走低，加上借貸成本的大幅增加，優質投資標的選擇相當有限，世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒指出，2019 年將由「市場信心」左右投資市場動能，「市場需求」的影響性將相對減低，無論是投資人致力實現資產組合配置多元化、或是租戶尋求強化空間使用效率，透過運用靈活策略以強化應變力，將是 2019 年的主要課題。

投資市場兌現收益部分將面臨資產價格走升、收益率走低，加上借貸成本的大幅增加，優質投資標的選擇相當有限。世邦魏理仕表示，建議投資人儘早獲利了結，並針對資產配置組合及投資策略重新檢視；建議投資人將重心轉移，以結構性的投資機會，如倉儲物流地產、資料中心、長租公寓等領域，取代部份的周期性投資機會。

世邦魏理仕表示，投資人應去中心化。企業租戶在控制成本的考量下，紛紛將辦公室搬離市中心，選擇進駐非核心區域，這便是投資人在傳統融資管道緊縮的背景下，創造出不動產債務市場上更寬鬆的機會。

另外，在資產收益率下降、借貸成本走升、加上資產價格攀史上高水平的多重挑戰夾擊，建議投資人須審慎評估潛在投資交易。世邦魏理仕指出，2019年交易動能將趨緩，預估亞太區商用不動產全年總交易金額將落在1,200億美元的水平。