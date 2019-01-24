B奶小模25萬隆乳胸部、業績都翻倍　造就醫美一條街？

▲有小模整型後罩杯跟業績都翻倍，或許就是造就醫美一條街的原因。（示意圖／達志影像）

記者陳韋帆／綜合報導

整型、愛美風潮席捲台灣，台北東區，全盛時期就有近40間醫美診所，如今這陣風潮也席捲到同樣為精華地段的高雄漢神巨蛋商圈，高雄博愛路短短的1.8公里就有11間。房仲業者表示，愛美是女人的天性，而醫美診所主攻「精華地段」，主要也是因為醫美屬於「高消費」行為，所以台北、高雄才會在個別的精華區造就「醫美一條街」的盛況。

根據台北市衛生局資料，台北市忠孝東路三、四、五段，全盛時期就有近40間整型醫美診所；而整型風潮似乎也席捲到了高雄，據在地房仲統計，高雄博愛路短短的1.8公里也群聚了11間整型醫美診所。

住商機構高屏澎區協理林祺博表示，醫美診所屬於「高消費」行為，漢神巨蛋商圈屬於新移居區段，加上消費力普遍強大，所以十分適合設點；大家房屋企畫研究室主任郎美囡指出，除了消費力、人流之外，因醫美診所有時會從事外科手術，必須擁有「50坪～100坪」以上的空間方能勝任，也是設點的條件之一。

根據實價登錄資料，符合北市東區醫美診所條件的租金，粗估必須30～50萬起跳，面積較大的也高達上百萬。大家房屋企畫研究室主任郎美囡指出，過去房仲經驗就有醫師客戶分享，整型客戶五花八門，八大行業、業務、貴婦都有，一次整型動輒砸上百萬，所以要撐起這樣的租金並不是問題。

「愛美是女人的天性」，所以身邊其實不乏整型的朋友。另一位房仲分享，自己就有一個年輕小模朋友，因為不滿意自己的身材進行隆乳手術，砸了25萬元重金，讓胸部從B罩杯升級到E罩杯，之後演出機會竟然真增加了一倍。

不過據他觀察，除了這位已變成E罩杯的小模朋友外，很多整型的朋友都跟他一樣，整型前都自信不足，透過整型之後增加自信心，自然也會散發不一樣的氣質、引人注意，所以真要歸功於整型還是自身的改變，就很難評斷。

而台北東區、高雄漢神商圈群聚醫美診所究竟是好是壞？房仲分析，台北東區近年租金不漲反跌，表現相對弱勢；漢神屬於剛崛起的狀態，群聚效應下也引起租金上升，但也非絕對的好事，會讓汰弱留強的速度加快，不可不注意。