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北士科神祕地主「郭氏家族」曝光！　擁地超過一半

T17、T18土地隔著外雙溪與兒童新樂園遙望，河岸氛圍相當愜意自在。（圖／林榮芳攝）

▲T17、T18土地隔著外雙溪與兒童新樂園遙望，河岸氛圍相當愜意自在。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

自輝達CEO黃仁勳昭告天下，新總部將落腳「北投士林」後，「北士科在哪？」瞬間成了網路熱搜字眼。CTWANT記者實地走訪靠近士林的北投區「北投士林科技園區」，園區基地輪廓如一艘帆船，以承德路為界分東西兩塊，東側由桅及帆撐起三角形為軟橋段，西側則像湯碗狀的船體為新洲美段。

CTWANT記者從文林路615巷進入，前往北士科東側、船帆下的T17、T18兩塊基地，隔著磺溪與台北高等行政法院相望，磺溪緩緩向南與外雙溪交會，基地雙面臨河，相當愜意；東邊的工地目前正在進行地下工程，未來將興建的是55層樓高的金仁寶總部大樓。

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記者觀察，除了施工敲打聲，還伴隨著孩童尖叫歡樂聲，原來水岸的另一頭是兒童新樂園。由於北士科採日本「超級堤防」（符合防洪需求又能兼顧美觀及生態的堤防）設計，相較傳統高牆堤防沒有壓迫感，又更具河岸景觀與親水性，若未來「星群」落腳T17、T18，就算沒有高樓層，也可遠眺水岸與摩天輪、雲霄飛車。

記者尋訪當下，一群約10多人，身著西裝襯衫的商務人士也在輝達基地周邊徘徊，現場立刻瀰漫著不尋常的氛圍。平常只有工人經過，「是誰要來？」一旁小蜜蜂老闆娘既緊張又興奮拿起手機準備拍照，還以為是「辣個男人」。

輝達落腳北士科曾為市場關注焦點，連已插旗北士科的企業也前往考察與輝達的相對位置。（圖／林榮芳攝）

▲輝達落腳北士科曾為市場關注焦點，連已插旗北士科的企業也前往考察與輝達的相對位置。

不過詢問後才知，是附近工地剛舉行上梁典禮，幾名高階主管帶著同仁也來實地考察與輝達的相對位置，顯見市場關注程度，眾人都相當期待輝達的加持，能帶動區域商業發展。

「以前這一帶都會淹水，最深應該有3公尺，後來才經過整治。」一位在地居民就表示，過去這片區域部分可見農地、菜園、水圳，甚至有一些三合院、磚瓦平房等建築聚落。隨著產業變遷與都市發展，台北市政府於2009年公告實施區段徵收，陸續拆除三合院等建物，拆遷戶就被市府安排住在同樣位在北士科範圍內的專案住宅。

以前承德路和文林北路形成一個中古車產業鏈，現在該路段仍可見一些汽車保養廠、零件批發商行。（圖／林榮芳攝）

▲以前承德路和文林北路形成一個中古車產業鏈，現在該路段仍可見一些汽車保養廠、零件批發商行。

接著，記者轉往北士科西側，沿著承平路轉進洲美公園，園裡還保留「汾陽居」匾額及紅磚瓦三合院。據了解，洲美里該區有不少家族自清朝時期世居務農，超過一半屬於郭氏家族，「汾陽居」即為郭氏古宅之一，原被列為暫定古蹟，2018年遭「誤拆」受損，又決議不列歷史建築。雖命運乖舛，但仍記錄著郭家由唐山遷徙台灣在洲美里落地深根的歷史。

文林北路與承德路切割成船帆型的三角區塊，則是另一個產業聚落故事。一位在地居民告訴記者，30多年前文林北路還沒拓寬，馬路不大，兩邊房子多為1、2層樓平房，經營的多半是汽機車修理保養廠，後來文林北路西側平房拆除，馬路才拓寬。

文林北路上一棟棟新大樓正在興建中，未來將成為北投新豪宅聚落。（圖／林榮芳攝）

▲文林北路上一棟棟新大樓正在興建中，未來將成為北投新豪宅聚落。

一位經營20多年的汽車材料配件老闆也說，以前承德路上都是中古車行，文林北路則是周邊材料，形成一整個產業鏈，後來有些房子徵收、都更，或個人因素收店不做了，產業生態也逐漸式微，現在文林北路賣材料的已經沒幾家。

北士科軟橋段文林北路上，第一批前年進場銷售的新建案，目前正化成一棟棟建築拔地而起，預計今明年將一一完工落成，新豪宅聚落逐漸取代汽車配件產業鏈，也見證了一個時代的更迭。

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關鍵字：周刊王北士科

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