「60歲單身女性vs.夫妻攜2子」租客2選1　網一面倒選1組

▲有網友上網發問，他是社宅房東，有2組租客，分別是60歲單人女性與小家庭帶2小，該如何選擇？（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房東最怕惡租客，都想要找到會愛惜屋況的好租客。有網友上網發問，他是社宅房東，有2組租客，分別是60歲單人女性與小家庭帶2小，該如何選擇？引來網友一面倒回應「秒選夫妻」，也有房東回應，都不推。

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原PO在PTT發問，透露他出租社會住宅，最近有2組租客有意願入住，1組是60歲女性單人，之後會有親戚來一起住，另1組是上班族夫妻帶2小孩，想問網友會怎麼選？

原PO透露，他擔心2個小孩的破壞力，但是對單身大姐的財務狀況也有疑慮，不過網友紛紛一面倒秒選夫妻，並認為小孩的破壞力有押金可處理，但是60歲單身台女可能之後問題很多。

也有網友建議租屋時心態要調整好，出租不用太糾結，只要按時付租金，其它各安天命，像是帶看時如果連2個月押金加1個月租金都付不出來的租客，必定有雷建議就直接排除。

▲社會住宅就是房東將房屋委託給政府指定的租賃業者管理，租金由政府或租賃業者穩定支付，可降低空租風險。（示意圖／記者張雅雲攝）

權威物業高醫店經理陳柏勳表示，社會住宅就是房東將房屋委託給政府指定的租賃業者管理，租金由政府或租賃業者穩定支付，可降低空租風險。

陳柏勳表示，出租時社會住宅的租客資格因各縣市而異，但通常需符合基本條件，如申請人需為中華民國國民，且滿20歲，最重要的是，申請人及共同申請的親屬需符合財產與所得門檻，且要求申請人無自有住宅，且家庭年收入低於一定標準，依各縣市標準不同。

對房東來說，當成社會住宅可穩定收取租金，加上每年都會有修繕補助，又有租賃業者代為管理，包括尋找租客、簽約、收租及處理糾紛，不過參與計畫的合約通常為3年，期間難以退出或轉為其他用途，缺乏靈活性，就看房東接受度。

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