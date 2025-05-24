「最美蚊子樓」300億求售！　成屋10年閒置原因曝光

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最美蚊子樓！　美福飯店大樓300億求售

含美福飯店在內的「美福雙子星」高樓層長期閒置，近期再傳求售消息。該大樓為美福黃家砸百億興建，圖為目前黃家代表性人物，老五黃明堂。（圖／美麗華大飯店提供、報系資料庫）

▲含美福飯店在內的「美福雙子星」高樓層長期閒置，近期再傳求售消息。該大樓為美福黃家砸百億興建，圖為目前黃家代表性人物，老五黃明堂。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

市場傳言已久北市美福飯店在內的「美福雙子星」開價300億元出售，近日全球經濟動盪，投資圈再度瘋傳此消息。美福飯店大股東向CTWANT記者證實，「有1組出價，不到我們的價格。」根據記者調查，該棟建築成屋10年，由美福集團自行出租、出售已久，市場推估因開價過高，乏人問津。

「美福飯店的李董事長有交待願意整棟出售。」一則列有「美福雙子星」建築基本資料及「總價330億元」的LINE訊息文字，在滿是企業投資人的群組中傳開，一位群中成員告訴CTWANT，「因為這兩天市場上做生意的人都哀鴻遍野，美福算是開了第一槍。」

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另有一種說法，「因美福飯店生意不好，所以要賣。」不過根據觀光署公告，美福飯店近3年營收皆有微幅成長，2024年來到12.02億元，住房率68.9%，更是超越疫情前2019年的9.57億元，算是表現穩定。

根據CTWANT記者調查，其實「美福雙子星」早就在市場上流傳出售消息多年，同時也一直有在對外招租。不過過去對於出售消息，不是否認，就是未正面回應。「我家族也沒有剩下什麼，所以我很堅持要經營下去。」美福黃家老五黃明堂過去任美福飯店董事長時接受媒體採訪表示。

如今又再傳出出售訊息，CTWANT記者向美福大股東求證，該股東表示，「問的人很多，只有1組出價不到我們的價格。」因有保密條款，相關訊息無法透露。他也強調，「價格可以討論。」至於擁有股權的黃家、陳家、李家3大家族都同意出售嗎？「價錢好，大家都同意。」他回。

打開「美福雙子星」出售訊息夾帶的電子檔，裡頭介紹著這棟成屋10年的建築，以新古典主義風格為設計，有16公尺高的羅馬柱雄踞四方，融合東方象徵富貴的牡丹花，以銅手工打造，「全館擁有146間豪華客房，5間精心打造的主題餐廳，挑高7公尺的無柱氣派宴會廳……。」

「美福雙子星」位於北市大直重劃區，基地3,598坪，總建坪共26,441坪。最初的設計規劃如「西華富邦」，將飯店與豪宅結合，1~9樓為美福飯店，10~24樓為豪宅，當年兩案同期興建，「美福雙子星」被認為有機會與「西華富邦」一較高下，但因位處大彎北段商業區範圍內，當時為了趕工，「美福雙子星」沒和「西華富邦」一起申請「台北好好看計畫」成為商業區中的合法住宅，因此身處違規宅爭議，原規劃豪宅的樓層，最後僅能轉作商辦使用。

「美福雙子星」位處大直商業區內，當時周邊有不少建案都規劃為住宅，最後變成違規住宅，「美福雙子星」就是其中之一，最後只能當作商辦來解套。（圖／報系資料庫）

▲「美福雙子星」位處大直商業區內，當時周邊有不少建案都規劃為住宅，最後變成違規住宅，「美福雙子星」就是其中之一，最後只能當作商辦來解套。

據了解，該建築出售及出租並無委任特定仲介，一直是由美福內部團隊處理，只要手上有客戶感興趣，每個仲介都可以聯繫帶看，不過多年來始終無成交訊息，租賃實價揭露也只出現過4筆，其中3筆還是近2年才簽約，成屋10年高樓層幾乎都是空置的狀態。

一名商辦仲介分享，大直沒什麼大樓時，還帶過一些客戶去看，但隨著市場供給越來越多，已經沒什麼租戶在問，以前手上曾有客戶積極評估，後來因為對大直商辦沒有很大的信心而放棄。

不過據聞，一開始為了能全棟銷售，美福只願意簽短期租約，導致租不掉的情況，後來才願意簽長期租約，若提前解約願賠償裝修費等。

至於乏人問津的原因，市場主要認為開價300億元過高，「如果是這個價格，純辦公或許還算符合行情。但因為這個產品是飯店+辦公，而原先是住宅的格局拿去改成辦公室，格局就有點走偏了，所以市場上有興趣的人不多。」一位不具名地產人士分析。

不過知情人士也透露，大股東之一的陳春銅曾提及因美福飯店經營很不錯，所以捨不得便宜賣，感覺對不起員工。對於出售後美福飯店的存亡，具仲介表示，「對方(美福)都說可談」。

據一位熟悉大直的開發商表示，美福方面曾邀請「系出同根」的美麗華百貨與美麗新影城參與出價，但均未回應或沒興趣。該開發商認為，根據目前國內各大集團對大直地區開發的參與度來看，他推測比較有可能參與出價的並不多，「忠泰集團是可能人選之一啦，但出價金額應該遠低於美福開出的330億。」

美福出自美麗華集團，2000年分家後發展出美麗華、德安、美福、美麗新等集團。外傳「美福雙子星」出售也曾詢問過家族親戚，其中包括美麗新董事長黃世杰。（圖／報系資料庫）

▲美福出自美麗華集團，2000年分家後發展出美麗華、德安、美福、美麗新等集團。外傳「美福雙子星」出售也曾詢問過家族親戚，其中包括美麗新董事長黃世杰。

由於大股東陳春銅是房地產出身，經營良茂建設，投資眼光相當精準，他在當年大直地區重新規劃後，以每坪30萬元的價格，陸續買下不少重劃好的土地，是大直地區的百億大地主。也有一說，「他賣了美福飯店後，有意將開發重心轉移到高雄。」

對於出售消息，美福飯店公關系統回應，關於飯店要出售的事情，飯店完全沒有接收到相關訊息，因此對於提問都無法回應。飯店每年營收都仍持續成長，營業也都正常發展。

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