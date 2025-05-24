輝達傳曾看過「北士科大地主」的地　1原因落選

▲北士科全區占地約94公頃，分為軟橋段及新洲美段，軟橋段住宅大樓目前大多都在興建中了，新洲美段的發展和推案則較慢，目前大多都還是空地。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

輝達台灣總部預計落腳北士科，掀起一波又一波討論，因執行長黃仁勳未直接點出「星群」降落的位置，台北市政府及新光人壽也未證實，本周業者眾說紛紜，「會不會除了新光人壽的T17、T18，另有其他可能？」甚至點名北士科另一名大地主、食品廠味丹集團等私人土地。

目前輝達宣布在士林北投設立台灣總部，外傳雖然說是士北科的T17、T18，但實際上還有其他選項。據了解，台北市府當初有提供給輝達T3、T4、T12、T17、T18的資料做參考，台北市產發局長陳俊安分析，前2塊面積相對較小，T12以單獨來看，可能無法滿足輝達的土地所需，但如果能整合旁邊私有地的話，也是選項之一。

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不過土地各有利弊，T17、T18牽扯柯文哲案，有移轉難度需克服，好處是只要跟單一地主新光人壽對口協商；T12如果整合周邊包括開璽、大魯閣等私人地主，土地規模有機會達到輝達的標準，但難度恐不輸給新壽。

▲知情人士透露，輝達也曾看過味丹在北士科地號90、91的土地。

知情人士向CTWANT記者透露，輝達團隊在北士科還曾經評估過距離T17、T18約300公尺外的味丹集團土地，該土地位在北士科新洲美段90、91 地號，總面積約為4194坪，就在T12的旁邊。但他認為，T17、T18位在計畫中的社子輕軌東西線上，一旁還設有停靠站。

▲味丹集團董事長楊頭雄(左)之前也曾委託戴德梁行出售新洲美段90、91地號土地，開出每坪單價250萬元，總金額高達105億元，屬於高價待售。

由於黃仁勳曾表示，期望總部有捷運預定、交通便利，「T17、T18應該還是首選，而且輝達曾向市府協調，希望加速輕軌建設，同時在園區旁設輕軌停靠站點。」知情人士透露。不過由於輝達沒說死，市府、新壽也都不敢代為公開，但外傳多方早已有共識。

除了遭徵收的北士科現有土地外，一位在地居民告訴記者，其實福國路再過去還有一大片土地，約有50公頃的洲美平原還沒有徵收，「黃仁勳會選在北士科，說不定也是因為那邊還有地，未來還可以蓋輝達的工廠！」

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