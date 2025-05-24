預算夠、物件滿意「現在就買淡水房？」　專家點頭：是好時機

▲淡海新市鎮。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

淡水因房價較台北都會區便宜，受到不少首購及年輕族群的青睞，被視為雙北的「首購天堂」，就有網友指出，最近跟老公談論到買房，將目標放在淡水，若預算夠的話，是不是要快點入手，等到淡江大橋蓋好，感覺房價又會漲一波。對此，信義房屋專家表示，如果可以接受距離較遠，預算夠也喜歡就可以買。

一名女網友在Dcard發文，最近夫妻倆在討論買淡水的房子，若預算夠的話，是否要盡快入手，擔心淡江大橋完工後可能帶動房價上漲。

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貼文曝光，網友表示，「我也是因為預算問題，最後買在紅樹林的預售屋，總價約1200萬含車位」、「預算夠就買，但淡江大橋幫助有限就是了」、「去年6月開始在淡水狂看房，當時中古屋價格很硬，出過好幾次斡旋，但都沒成，後來到10月買了預售屋」、「當你看新莊後段快到桃園預售都能7字頭，而且附近還是工廠，你就會覺得環境整潔的淡水實在是CP值高到爆」。

還有網友建議，「不要買單坪超過40萬，而且物件本身不能太爛，畢竟房價凹陷區都是有原因的，要追高不要在淡水」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在是買房不錯的時機點，如果有喜歡的物件，也可以接受交通的距離，可以先買了，淡水是雙北相對便宜的重劃區，交易量一直都很大，「如果交通改善的話，住在淡水其實蠻不錯的」。他也提到，淡江大橋對於交通改善很大，因為不會經過淡水市區，避開塞車路段，能夠有效縮短通勤時間。