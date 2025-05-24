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輝達進駐北士科傳房市封盤　業者闢謠曝2原因

輝達執行長黃仁勳日前宣布名為「星群」的台灣總部將降落在北士科，造成當地房市很大的轟動。（圖／黃耀徵攝、翻攝自nvidia keynote YT、報系資料庫）

▲輝達執行長黃仁勳日前宣布名為「星群」的台灣總部將降落在北士科，造成當地房市很大的轟動。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

輝達台灣總部新址最終情定北士科，北士科一帶房市立刻升溫，本周傳出「黃仁勳一人救房市」、甚至有建商「封盤」惜售等。CTWANT記者實地走訪，房地產業者坦言，詢問度確實提高，市場信心度有了，但高總價加上房貸管制仍卡著，幫助有多大仍未知。

依台北市政府規劃，位於台北市北投區與士林區交界的北投士林科技園區（北士科），全區占地約94公頃，其中包含約25公頃的科技產專區，及約20公頃的住宅區，2009年公告實施區段徵收，陸續完成填土整地及道路延伸工程。

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事實上，早在輝達選址北士科前，就已吸引不少建商、企業插旗。具地產業者統計，科技產專區預估將興建18棟大樓，除了金仁寶將蓋55層的摩天總部外，還有中鼎、味丹、大魯閣、遠雄、華固、亞都、VOLVO、HONDA等大型企業卡位，興建辦公樓的地板面積將近13萬坪，餐飲商場面積估算有2.5萬坪，預計帶入就業人口約3.5萬人。

北士科的20公頃住宅用地更熱鬧，包括國建、華固、長虹、遠雄、達麗、新潤、潤泰、璞園等一線建商前來插旗，準備大顯身手，預計興建約24棟高級住宅大樓，預估戶數1167戶。

大型企業、一線建商早已完成北士科插旗，業者估算，未來科技產專區將興建18棟大樓及24棟高級住宅。（圖／林榮芳攝）

▲大型企業、一線建商早已完成北士科插旗，業者估算，未來科技產專區將興建18棟大樓及24棟高級住宅。

北士科新建案交易市場，自去年第七波打炒房起就急速冷凍，據台灣房屋統計，2024年北士科預售屋每坪成交均價約111萬元，較前年下挫約1.2%。如今卻因輝達設點而活絡了起來，平均新案單價已達120萬元，甚至傳聞有建案打算「封盤」。在PTT上被圖文影射的「士科大院」建商新潤興業業務副總蔣秀婷見記者一開口就澄清「是謠傳，沒有封盤啦！」

新潤興業業務副總蔣秀婷表示，新潤為上市櫃公司，考量長期穩健運作發展，能順利銷售入帳就好，資金還有助於之後土地開發運用，不會因此封盤。（圖／林榮芳、方萬民攝）

▲新潤興業業務副總蔣秀婷表示，新潤為上市櫃公司，考量長期穩健運作發展，能順利銷售入帳就好，資金還有助於之後土地開發運用，不會因此封盤。

她表示，禮拜五中午有新聞透露很高機率選中北士科，下午接待中心就湧現人潮，「大部分都是之前已經賞屋過的客人，對案子有了解和認同，但之前因信心不足沒下手。」目前案場一直有在收客、收單，這幾天詢問、賞屋、下訂的人確實增加。

「信心是有了，但房貸管制仍卡著！」她坦言，前半年因為限貸令，銷售速度較為緩慢，目前銷售率已達5成，可售戶別較多為44、53坪3房及3+1房，總價約5000~6000萬元適合自住、換屋型產品，即使現在輝達進駐利多，但仍有2房限貸5成問題，所以新潤不會惜售封盤，還是會著重穩定、順銷為主，考量長期穩健營運發展才是王道。

負責銷售「達麗河蘊」的聯碩地產現場主管也緩頰，沒有聽到同業有封盤的，大家都還在銷售。他也表示，來電及網路留言詢問都增加近5成，但不會這麼快反應在交易量，客戶在下手前還是要衡量手上的資金夠不夠、貸款有沒有問題，而且也不見得每個來北士科上班的都有購屋需求，也可能是通勤，目前主要還是北投、士林、中山區域客為主，「話題是很多，但利多沒那麼快見效，長期還要觀察。」

而目前也傳出北士科還有一些土地仍握在地主手上尚未處置，在輝達灌注大利多後，已傳出「惜售」的想法。一位在地人士就解讀，「意思就是，沒有到我心中想要的價格，我就不想賣。土地漲，未來房價也會再看漲。」

對於「黃仁勳一人救房市」「電話接到手軟」，一名地產業者保守認為，輝達確實為停擺的市場注入活水，但冷靜的客人也不少，目前北士科每坪成交價100萬元起跳，具河景或一線建商則要120萬元起跳，總價自然也不一般，「不是所有人都有充足的自備款，如果是『楊先生』放寬限貸令，那才叫真正的利多！」

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北士科翻身2／輝達帶來大利多？在地民眾吐心聲「憂漲租、吵都更」
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關鍵字：周刊王輝達北士科

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