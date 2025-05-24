輝達進駐大利多？　北士科民眾吐心聲：屋主本來要賣現在都不了

▲輝達成為房市利多，帶動房價與都更熱度，但也有民眾擔心租金調漲。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

輝達進駐北士科讓曾在候選名單中的花博、松機、南港、林口、高雄人好心碎，但這真的是「絕對大利多」嗎？CTWANT記者實地走訪，北士科一帶在地居民、商家心情好壞參半，有人開心期待區域發展，盼都更動起來，「跟輝達同步新屋落成」，也有商家開始擔心漲租、做不下去。

CTWANT記者實地走訪與北士科隔條文林北路的舊市區生活圈，對於輝達將進駐的消息，大部分在地居民普遍還無感或處於觀望，除了有民眾擔心承德路上班時段交通壅塞問題更嚴重外，影響較多的是預期不動產的增值。目前北士科重劃區內新建案每坪單價已站穩「百萬俱樂部」，更有專家推估預售案將上攻150萬元，預期也將拉抬周邊中古屋行情。

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「本來要賣房子的屋主，現在都不想賣了！」一位公園散步的民眾就分享，在附近從事房仲業的弟弟已收到客戶「惜售觀望」的通知。另也有不少店家擔心房東漲租。文林北路上一位汽車材料批發商老闆就硬氣說，「這邊也做不了什麼其他生意，產業蕭條加上實體店鋪的沒落，漲租，大不了就收掉不做，或改跑單幫而已。」

另一位居民則是秀出手機群組，「鄰居討論要都更，現在看到黃仁勳要來，吵得更厲害，我是看一看笑一笑，我也不急。」群組內則是分享著仁寶、中鼎等大企業進駐等利多消息，現在還有輝達，「若我們能與輝達同步新屋落成，屆時人潮進來，我們新成屋房價會不會被推升？」不過群組也有人認為，台灣輝達薪水可能沒有大家想像的高，此外，廠辦施工期較短，可能比都更完工來得早。

▲在地人士透露，之前房市欠佳時，曾一個月只有5組來人，現在接待中心已熱絡不少。

「現在投資這邊都太慢了，都是財團（的天下），我看也沒有人在賣房子，除了新建案。」一位自稱日行萬步的居民表示，常常在重劃區散步，他指著遠方的接待中心說，「之前幾乎都空的，現在人有變多，從外面玻璃看裡面或看停放的車子就知道。」有在關注房市的他還觀察到，某案廣告之前價格寫每坪120~130萬元，這幾天變成120~135萬元，漲了5萬元。

知名房仲陳泰源也提到，北士科附近芝山生活圈中古屋每坪單價，2021年還在81萬元，到了2023年已來到每坪90萬元，漲勢驚人，但2023年開始出現跌勢，目前平均單價跌落86萬元，「之前因漲過頭再加上打炒房影響，讓市場熄火，過往幾年區域成交量都破百件，今年第一季只有9件成交，如今輝達進駐能為當地中古屋成交價量提升多少還無法確定，目前出現惜售氛圍也都很正常。」

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