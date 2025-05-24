「婆婆收租15萬」她爽拿2萬...突減2千怒炸！網噴：有本事躺著賺

▲婆婆月給2萬零用錢，但今年突然少2000元。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

天使婆婆要珍惜！一名女網友透露，婆婆是包租婆，每月收租超過15萬元，還會給她2萬當零用錢，但今年開始只變1萬8000元，結果去問婆婆打9折的原因，是因為她給租客減租，既然收入變少了，原PO的零用錢也變少。一番話令原PO超不爽，引發全場網友反噴，「有本事自己躺著賺！」

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》抱怨，婆婆有4間房子收租，全都沒有貸款，每個月躺著就能進帳15萬元以上，而原PO每月能拿2萬零用錢，豈料今年降到1萬8000元。

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原PO跑去找婆婆問原因，「為什麼會打了9折？」婆婆回應，「現在租金減了，所以你的零用錢都要。」一番話令原PO難以接受，甚至翻白眼直呼「傻眼！」

底下網友紛紛開噴，「有本事自己躺著賺」、「如果是無勞而獲的收入，多少錢都感恩」、「你太貪心了」、「很好了啦！ 我們什麼都沒有」、「給1萬8已經很好了，我婆婆連18塊都捨不得拿出來買東西」、「人家有本事4棟收租，你的本事只會發文靠北」、「建議你去打工看看賺1萬8，會累嗎」、「我婆婆連瓦斯費都會跟我要了，你已經是超級幸福了好嗎」、「總比跟你要錢，來得好吧」、「婆婆是佛心來著，租金還有在減的，有的房東每租約一到都會漲一波」。

留言串中，有網友分享，「我婆婆給我一間店面收租32000元，說給孫子當幼稚園費用跟補習安親，我自己也有工作喔，所以不無小補」。

也有網友質疑真實性，「所以這篇是炫耀文...還是又是自創文章」、「是真的在抱怨？還是...只是要炫耀一下」。