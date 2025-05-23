高雄「蛋黃中蛋黃」2大開發案明年開　多屋族資金轉向

▲高雄農16為高雄知名豪宅聚落，堪稱「蛋黃區中的蛋黃區」，區內2大開發案，其中「停35BOT案」最快2026年上半年開幕。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄農16為高雄知名豪宅聚落，堪稱「蛋黃區中的蛋黃區」，區內2大開發案總投資額約400億元，最快2026年完工。信義房屋專家表示，自去年第七波信用管制至今，該區4000萬元以上交易仍有33筆，還有高資產客戶透露資金不是問題，但為了分散風險，進行資產配置。

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信義房屋高一區協理周清源表示，農16特區街廓規劃完整，行人友善，有捷運、輕軌雙重交通優勢，鄰近又有巨蛋購物中心、義享時尚廣場、萬豪酒店，未來還有富邦人壽將投資超過350億元、正在興建中的「捷運凹子底站旁商業區開發案」，以及聯上集團的「停35複合商場停車場開發」，富邦人壽的BOT案正積極趕工，預計2028年迎來高雄第3家漢神百貨開幕，為區域注入高端商業動能。

聯上建築開發部副總經理呂信杰表示，「停35複合商場停車場開發案」採BOT模式開發，因近年營建成本不斷調漲持續追加投資，總投資額約30餘億元，目前正全力趕工，預計明年上半年開幕，全棟為地上8樓，1、2樓規劃特色商場、4樓以上為A辦、3樓有行政設施、地下1~4樓為停車場，展現對農16長期發展的信心。

▲開發案利多帶動區域房價穩定成長，已購客也多為企業家、醫師、老師、中北部退休族等高資產族群。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋農十六店專員莊詠惇表示，開發案利多帶動區域房價穩定成長，已購客也多為企業家、醫師、老師、中北部退休族等高資產族群，即便整體房市在第七波信用管制後轉冷，也不影響買方評估跟購買動力，而賣方也不易隨經濟變化，而拋售房屋。

該區主力產品為1500~3800萬元，單價約37~42萬元，自去年第七波信用管制至今，4000萬元以上的交易仍有33筆，就有高資產客戶透露，資金不是問題，但為分散風險進行資產配置。莊詠惇說：「現階段受限貸影響，房市處於冷靜期，受房屋稅2.0政策影響，多屋族傾向出售住宅，轉投店面或商辦以調整資產配置。」

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