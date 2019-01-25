10月交易量、房價皆漲　北市房市已回溫？

記者陳韋帆／台北報導

根據台北市地政局資料，最近一期（107年10月）實價登錄交易件數1,143件，較9月增幅12.94％，交易總金額270.57億元，較9月增幅3.61％；住宅價格指數109.75，較9月上漲0.50％。住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，該月份為傳統購屋旺季，但目前買方已回到理性購屋狀態，所以該月的房市熱度並未延燒至今。

地政局指出，10月實價登錄交易量較9月增加12.94％，交易總額增加3.61％；107年10月實價登錄量價動態，全市交易量共1,143件，較9月1,012增加131件，增幅12.94％，較去年同期1156件減少13件，減幅1.12％，較去年平均937件增加206件，增幅21.99％，較5年均值 1,227件減少84件，減幅6.85％。

交易總金額為270.57億元，較9月261.15億元增加9.42億元，增幅3.61％；較去年同期318.93億元減少48.36億元，減幅15.16％，較去年平均248.24億元增加22.33億元，增幅9.00％，較5年均值340.90億元減少70.33億元，減幅為20.63％。

▼北市近一年房屋買賣交易量與總額。（圖／北市地政局提供）

10月時全市住宅價格上漲，但大樓續跌、公寓回升；107年10月全市住宅價格指數109.75，較9月109.20上升0.50％，較去年同期106.82上升2.74％；標準住宅總價1,373萬元，標準住宅單價每坪50.51萬元。

大樓住宅價格指數116.02，較9月118.52下降2.11％，較去年同期120.15下降3.44％。公寓住宅價格指數101.25，較9月100.71上升0.54％，較去年同期103.67下降2.33％。

10月全市住宅價格月線上漲、季線微跌，半年線連7月上漲；大樓月線、季線及半年線持續走低；公寓月線、季線上漲，半年線微跌。

▼北市住宅價格指數趨勢圖。（圖／北市地政局提供）

徐佳馨表示，去年第四季進入傳統購屋旺季，選舉因素雖然仍是干擾，但自用買盤進場意願也較佳，價格表現穩健，不過大樓因為總價高，加價意願低的狀況下，表現也不如之前。

買氣是否延燒至今？徐佳馨指出，因為實價登錄有時間差，加上北市並未有太大改變，從選後表現不特別突出的狀況來看，北市買氣並未延燒，顯見買方購屋態度理性，並未隨之起舞。