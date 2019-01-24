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反思G哥爬黑山　營建署將成立「登山服務整合平臺」

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▲比基尼登山客。（圖／翻攝G哥比基尼的高山足跡粉絲專頁）

▲有比吉尼登山客之稱的吳女發生墜谷意外，引起社會譁然。（圖／翻攝G哥比基尼的高山足跡粉絲專頁

記者陳韋帆／台北報導

有「比基尼登山客」之稱的36歲吳姓登山客，日前獨攀馬博拉斯橫斷縱走發生墜谷意外、不幸身亡，事後又涉「爬黑山」一事引起民眾議論。內政部營建署表示，營建署署長吳欣修表示，作為國家公園主管機關，將與林務局、交通公路總局共同討論，並成立「登山服務整合平臺」，便利山友申請管道。

吳欣修指出，一條登山路線過去受多個部門機關主管，也導致山友有時候申請登山時，必須同時洽詢好幾個單位，所以營建署將出面協調，成立登山服務整合平臺網站；他說目前已與林務局召開會議，也與公路總局溝通，將由營建署與林務局成立登山服務整合平臺網站。

第一階段（預計半年內）將林務局山屋申請，與營建署國家公園入園申請網站（已含國家公園範圍內警政署山地管制區申請）整合成單一入口網，方便山友申請。

登山路線也將再新增，關於玉山、太魯閣及雪霸等3座高山型國家公園開放申請之登山路線，目前係以大眾化登山路線臚列供申請，經營建署檢討後，將於一個月內修正國家公園入園申請網站，增列「其他」之申請項目，提供非一般性路線之申請。

國家公園封山時機與期程之檢討，針對山友就封山時機與期程所提之意見，營建署將協調公路管理單位，積極就可開放期程或另規劃登山口之方式辦理。

國家公園雪季服務措施，今年雪季已來臨，高山型國家公園均提供雪季登山服務，於國家公園網站可查詢即時雪況，高山型國家公園之管理站並提供熱水、雪鏈裝置諮詢等服務，山友可多加利用。

吳欣修說，未來將持續宣導登山安全教育，透過不同的管道將登山安全教育觀念普及化，例如舉辦登山安全講座、善用社群網路推廣或多元化的媒體，宣導從事登山活動前、中、後，應有之準備，包括完整的登山計畫、體能訓練、裝備器材、留守人員、投保登山綜合保險以及具GPS功能之緊急通訊設備，以確保登山安全。

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關鍵字：內政部營建署比基尼G哥登山客爬黑山登山入山證吳欣修林務局公務總局登山服務整合平臺

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