反思G哥爬黑山　營建署將成立「登山服務整合平臺」

▲有比吉尼登山客之稱的吳女發生墜谷意外，引起社會譁然。（圖／翻攝G哥比基尼的高山足跡粉絲專頁）

記者陳韋帆／台北報導

有「比基尼登山客」之稱的36歲吳姓登山客，日前獨攀馬博拉斯橫斷縱走發生墜谷意外、不幸身亡，事後又涉「爬黑山」一事引起民眾議論。內政部營建署表示，營建署署長吳欣修表示，作為國家公園主管機關，將與林務局、交通公路總局共同討論，並成立「登山服務整合平臺」，便利山友申請管道。

吳欣修指出，一條登山路線過去受多個部門機關主管，也導致山友有時候申請登山時，必須同時洽詢好幾個單位，所以營建署將出面協調，成立登山服務整合平臺網站；他說目前已與林務局召開會議，也與公路總局溝通，將由營建署與林務局成立登山服務整合平臺網站。

第一階段（預計半年內）將林務局山屋申請，與營建署國家公園入園申請網站（已含國家公園範圍內警政署山地管制區申請）整合成單一入口網，方便山友申請。

登山路線也將再新增，關於玉山、太魯閣及雪霸等3座高山型國家公園開放申請之登山路線，目前係以大眾化登山路線臚列供申請，經營建署檢討後，將於一個月內修正國家公園入園申請網站，增列「其他」之申請項目，提供非一般性路線之申請。

國家公園封山時機與期程之檢討，針對山友就封山時機與期程所提之意見，營建署將協調公路管理單位，積極就可開放期程或另規劃登山口之方式辦理。

國家公園雪季服務措施，今年雪季已來臨，高山型國家公園均提供雪季登山服務，於國家公園網站可查詢即時雪況，高山型國家公園之管理站並提供熱水、雪鏈裝置諮詢等服務，山友可多加利用。

吳欣修說，未來將持續宣導登山安全教育，透過不同的管道將登山安全教育觀念普及化，例如舉辦登山安全講座、善用社群網路推廣或多元化的媒體，宣導從事登山活動前、中、後，應有之準備，包括完整的登山計畫、體能訓練、裝備器材、留守人員、投保登山綜合保險以及具GPS功能之緊急通訊設備，以確保登山安全。