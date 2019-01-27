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營建署長聽聲音做事　吳欣修：「貼近」很重要！

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▲▼營建署長吳欣修。（圖／記者陳韋帆攝）

▲營建署長吳欣修。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

「營建署將更貼近地方，傾聽民眾需求！」內政部營建署長吳欣修在年末餐會開頭就表示，過去營建署因隸屬中央，許多政策必須透過地方政府實行，也常讓民眾比較不清楚營建署在做甚麼，他接任後這11個月來走進民間「聽聲音」，發現更清楚民眾需求，同時也將讓人民感受到營建署的實質作為。

內政部營建署長吳欣修甫去（107）年3月1日上任時，曾表示「都市更新條例」修正草案即將過關，而上任後居住政策首重「擴大社宅供給」、「加速推動都更」，如今再1個月多即將任滿一年。吳欣修表示，今年將持續推動都更修法、針對危老重建加速努力。

吳欣修表示，目前全台灣社會住宅已達2.8萬戶，預計將在113年達到20萬戶目標；其中也將結合民間與地方政府的資源，除了興建社宅，也持續以「包租代管」擴增同時進行。

面臨高房價部分，營建署會在2019年會努力達成4萬戶社會住宅目標，他說，社會住宅供給增加，就是要幫助弱勢族群跟剛出社會的年輕人，雖然房價高昂無法負擔，政府至少要讓他們租得起市區的房子，同時也有平抑高房價、人口進駐帶動區域發展的效用。

除了興建與包租代管外，「租金補貼」、「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」也是目前營建署主推政策，吳欣修指出，至少會讓弱勢與青年租得起。

針對台灣人口、房屋兩大高齡化問題，營建署也推出重建之外的配套措施「老公寓增設電梯」，吳欣修說，過去必須要全棟共同持有人，比例超過3分之2才能進行，但去年11月通過修法後，只要2分之1通過就可申請。

回頭審視這十個月，他發現各項政策推行幾乎都是「知易行難」。他舉例，像是林口社大運住宅，無論是管理或溝通，就有許多訣竅；而近日發生的G哥山難，也讓他決定挺身而出，整合各局處，讓山友可以輕鬆申請爬山。

「就我們來做吧！」吳欣修表示，過去有許多成規確實造成民眾不便，像爬一座山就需要向三個部門申請的事情，這樣的事情只有走入、貼近民間「聽聲音」！才能思考對策，所以即使必須面對未知困難，他決定挺身而出，讓人民感受到實質作為。

關鍵字：營建署吳欣修社會住宅危老老公寓裝電梯爬黑山G哥

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