Q1住宅建照核發年增44.7%　新北、桃園翻倍成長最驚人

▲房市景氣不佳，但Q1全台住宅類建照核發量達3萬5221宅，年增近5成。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

房市景氣不佳，但Q1全台住宅類建照核發量達3萬5221宅，年增近5成。專家分析，年初雖房市較顯詭譎，但整體經濟層面仍屬穩健，尚未面臨美國關稅戰所帶來衝擊，且過年後買氣有逐漸打底回溫趨勢，加上建商仍有推案壓力，使得建照量大增。

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住商機構統計內政部數據，Q1全台住宅類建照量達3萬5221宅，住宅類使照量達3萬1616宅，其中前者年漲幅高達44.7%，後者則創下自2006年有統計以來新高。

▲全台暨六都近年Q1核發住宅類建築執照數量統計。（表／住商統計）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「Q1建照核發數量與去年相比大量成長，主因是年初雖房市較顯詭譎，但整體經濟層面仍屬穩健，尚未面臨美國關稅戰所帶來衝擊，且過年後買氣有逐漸打底回溫趨勢，加上建商仍有推案壓力，2024年所延後的推案集中於今年初大爆發。」

房市專家何世昌表示，「Q1建照核發年增，是綜合因素造成，首先危老容獎將在5月落日，可能造成搶照潮，另外是原因就是延後推案，強調若要觀察建商信心，也不能完全看建照核發，而是要看開工，部分建商拿到建照後，也不會馬上開工。」

針對新北、桃園市建照數量大幅成長，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「兩大都會區近年來受惠於軌道經濟議題，區域機能日漸補足，加上本身親民房價，吸引脫北者持續移入，令兩地新案如雨後春筍產生，進而推升建照數量。」

使照方面，徐佳馨表示：「自2020年以來建商大舉推案，以工期3~5年計算，集中於近期交屋，致使Q1使照量暴增。」

徐佳馨說：「使用執照數量的變化反映出3~5年以前的建商推案策略，其中此次使照核發數量大多集中於中部以北地區，與疫情後建商集中於新北、桃園以及台中等處重劃區推案趨勢相符。」

徐佳馨接著說：「南二都是在近1~2年才因半導體產業進駐議題，才有大舉建案出現，因此整體使照數量目前尚未有明顯漲勢。」

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