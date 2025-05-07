超高齡社會快來了！　Q1繼承移轉棟數寫歷史次高

▲人口快速老化，相對應的當長輩老去後就會產生財產繼承的問題。（示意圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／台北報導

我國2025年將邁入「超高齡社會」，顯示人口快速老化，相對應的當長輩老去後就會產生財產繼承的問題。信義房屋專家觀察，Q1繼承移轉登記1.79萬棟，寫下2016年公布以來的同期次高紀錄。

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據內政部統計月報資料顯示，今年第一季繼承移轉登記1.79萬棟，寫下資料2016年公布以來的同期次高紀錄，反映當前人口持續老化，越來越多的家庭開始遇到繼承上一代財產的問題。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「2023年第一季繼承移轉登記1.87萬棟是同期的新高，不過觀察2022第四季與2023第一季恰逢疫後海外的回歸潮，推估可能趁回台時間也把繼承登記給辦理好，導致當時第一季的繼承移轉登記寫下同期新高。」

▲近年Q1繼承移轉登記（單位：棟）。（表／信義統計）

不過，曾敬德也提到：「依國家發展委員會2024年10月中華民國人口推估，我國2025年將邁入『超高齡社會』，顯示人口快速老化，相對應的當長輩老去後就會產生財產繼承的問題。」

曾敬德表示：「現在人口老化趨勢已不可逆轉，人口數已經從2023年底的2342萬人，減少到今年3月的2337萬人，越來越多的家庭開始面臨繼承問題。」

曾敬德說：「國人平均壽命約為80歲，早年農業社會小孩生的早又生的多，發生繼承時間可能也是由5、60歲的世代繼承，若是繼承者的數量太多，生前又沒有先妥善安排，常常只有將不動產繼承後變現才能公平分配。」

不過，曾敬德建議：「繼承在房地合一稅上路後又變得更為複雜，民眾最好先詢問專業人士如何做好妥善規劃，建議可以在生前就預立好遺囑，先做好妥善分配，一來可以避免不動產的產權分散，二來也可以避免下一代處理遺產時發生不愉快。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充，家人間轉移房地產，主要就是透過3大方式，包括關係人交易、贈與、繼承，首先關係人交易需要有金流，贈與則會遇到贈與稅，繼承則是相對最常見的手法，因為通常要被課到遺產稅都需要頗大金額。

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