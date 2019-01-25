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林口社宅900戶推「共住」　郭紀子：青銀共居能一舉兩得

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▲林口世大運社會住宅抽籤▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林口世大運社會住宅將再釋出900多戶，並加強推廣「共住」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳韋帆／台北報導

林口世大運社會住宅去年2,500戶出租時，造成當地熱烈搶租，然而搶租後卻留下許多3房型產品，至今仍有餘屋，營建署長吳欣修表示，將大力推動「共住模式」解決餘屋。社團法人台灣物業管理學會副秘書長郭紀子表示，共居確實能夠消化餘屋，但如果能加上「青銀共居」模式，對於落實社宅的精神，會讓這件事情添加另一份意義。

目前林口社宅1房型提供396戶、2房型726戶、3房型1,057戶，另外4房型則有321戶；去年申請相當熱絡，但3房型卻不受青睞，目前共有483餘屋。

吳欣修表示，除了3房型餘屋外，由於NGO團體曾提出申請，營建署規劃了部分住宅供與使用，今年也預計回收；合併3房型餘屋483戶與NGO回收的戶數，將有1～4房各種房型共900多戶。

除了一般申請外，此次也將大力推廣「共住模式」藉以消化餘屋。吳欣修指出，其實鄰近大學、企業都有在詢問，是否能釋出供給使用，所以對於餘屋消化，問題並不大。

▲▼景文物業管理董事長郭紀子。（圖／記者陳韋帆攝）

▲社團法人台灣物業管理學會副秘書長郭紀子建議「青銀共居」可一舉兩得。（圖／記者陳韋帆攝）

對此，從事物業管理多年的郭紀子建議，其實除了消化餘屋外，不彷考慮加入「青銀共居」模式；他說，社會住宅初衷為幫助弱勢，倘若可以讓「學生」或「剛出社會」青年，學習如何協助行動不便或長輩，將讓此項政策更有意義。

郭紀子說，世大運社宅本身就設計有「無障礙空間」，如果在共住內強化「青銀共居」概念，成功後不僅消化餘屋，「林口世大運」也會成為具有教育、示範、社會意義的典範，可謂一舉兩得，建議不妨參考是否可行。

關鍵字：內政部營建署住都中心吳欣修郭紀子林口世大運社會住宅社宅青銀共居共居政策

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