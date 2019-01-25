林口社宅900戶推「共住」　郭紀子：青銀共居能一舉兩得

▲林口世大運社會住宅將再釋出900多戶，並加強推廣「共住」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳韋帆／台北報導

林口世大運社會住宅去年2,500戶出租時，造成當地熱烈搶租，然而搶租後卻留下許多3房型產品，至今仍有餘屋，營建署長吳欣修表示，將大力推動「共住模式」解決餘屋。社團法人台灣物業管理學會副秘書長郭紀子表示，共居確實能夠消化餘屋，但如果能加上「青銀共居」模式，對於落實社宅的精神，會讓這件事情添加另一份意義。

目前林口社宅1房型提供396戶、2房型726戶、3房型1,057戶，另外4房型則有321戶；去年申請相當熱絡，但3房型卻不受青睞，目前共有483餘屋。

吳欣修表示，除了3房型餘屋外，由於NGO團體曾提出申請，營建署規劃了部分住宅供與使用，今年也預計回收；合併3房型餘屋483戶與NGO回收的戶數，將有1～4房各種房型共900多戶。

除了一般申請外，此次也將大力推廣「共住模式」藉以消化餘屋。吳欣修指出，其實鄰近大學、企業都有在詢問，是否能釋出供給使用，所以對於餘屋消化，問題並不大。

▲社團法人台灣物業管理學會副秘書長郭紀子建議「青銀共居」可一舉兩得。（圖／記者陳韋帆攝）

對此，從事物業管理多年的郭紀子建議，其實除了消化餘屋外，不彷考慮加入「青銀共居」模式；他說，社會住宅初衷為幫助弱勢，倘若可以讓「學生」或「剛出社會」青年，學習如何協助行動不便或長輩，將讓此項政策更有意義。

郭紀子說，世大運社宅本身就設計有「無障礙空間」，如果在共住內強化「青銀共居」概念，成功後不僅消化餘屋，「林口世大運」也會成為具有教育、示範、社會意義的典範，可謂一舉兩得，建議不妨參考是否可行。