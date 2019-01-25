林口康橋國際特區　「寬隱」兼具地段與環境優勢

▲「寬隱」建築外觀。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台中報導

在換屋購屋時，總在猶豫該買大樓還是別墅?大樓雖擁有極佳的安全管理與完整使用空間，但缺乏了別墅的私密與自在；別墅雖然享受了有天有地的自在，但卻因為分層的空間，扣除了樓梯，每層使用空間相較大樓狹小而零碎。「寬隱」強調兼具兩者的優點，瞄準重視地段與生活品質的購屋客。

▲室內面寬達6-8米，單層使用空間大媲美豪宅大樓。（圖／記者張瑞傑攝）

林口國際康橋特區「寬隱」室內面寬達6-8米，單層使用空間大媲美豪宅大樓，雙併雙疊的規劃，全套房空間規劃，四面採光房房皆擁大面窗景，除了室內梯外梯廳並設有專用電梯，雙代家庭同居不同樓，雙代獨立動線出入，長輩共居就近照顧，家人間情感緊緊相依又互不干擾，地下停車人車分道規劃、24hr警衛管理，更是完整了豪宅生活的舒適、隱私與安全。不只超越大樓更是完勝一般別墅。

▲康橋雙語國際學校、馬禮遜外僑美國學校等國際知名優質學府坐落其間，漸形成外僑及層峰家庭群聚。（圖／記者張瑞傑攝）

一個完美的家居，不只是在空間規劃上與眾不同，絕佳的環境與地段也是奠定傳家價值的關鍵。「寬隱」區內同樣擁有低密度、高綠覆健康優質環境且商圈總類多元，加上康橋雙語國際學校、馬禮遜外僑美國學校等國際知名優質學府坐落其間，漸形成外僑及層峰家庭群聚，區內高級別墅聚集。除了環境人文優質，區域多元的生活機能在20分鐘內的距離間享有食、衣、住、行、育、樂、醫療全方位的便利，機場捷運A8、A9站、中山高林口交流道都在短短車程距離內，同時擁有便利與安靜的居住環境。