北市、新北房價已回溫？　Q4新案成長約2％

▲住展雜誌統計，雙北Q4房價皆上揚。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

據住展雜誌統計，北台灣去（2018）年Q4新成屋、預售屋房價，多數縣市呈現上漲，其中新北市、台北市單季分別上揚1.9％、2.3％。住展雜誌企研室經理何世昌表示，房市回溫給予建商漲價的信心，亦為買方帶來追價的壓力，但未來房價能否持續上揚，成交量擴大與否將是關鍵。

北市近一年房價增幅終於轉正。何世昌指出，台北市去年Q4新建案房價來到85.1萬／坪，較去年Q3上揚1.9萬／坪、季漲幅逼近約2.3％；若與前年同期相比，年漲1.8萬／坪、年漲幅近2.2％。北市最新一季房價，已接近2016年Q3時期（85.4萬／坪）水準。

何世昌指出，北市去年Q4新成屋、預售建案價格連袂上揚，一甩過去「預售屋氣盛、新成屋氣衰」的狀況，漲幅擴大逾兩個百分點，是2014年房市反轉以來，單季漲幅最大的一季，且年漲幅已由負轉正，也是反轉以來首見。

新北市去年Q4新建案房價為38.5萬／坪，較上季上漲0.7萬／坪、季漲幅近1.9％，且與前年同期房價一致，意味著近一年來新建案房價未下跌。以板橋、土城等地而言，是由預售屋建案帶頭領漲，漲幅明顯。其他像蘆洲、中和、永和、淡水等地，房價表現也相對強勢。

▼新成屋、預售屋房價部分，新北市、台北市單季分別上揚1.9％、2.3％。（圖／住展雜誌提供）

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨分析，台北市供給少，是價格快速反彈的主因，新北市雖然不少區域價格回檔，但新舊個案排擠效應下，整體雖然變動不多，但個案強弱將越趨明顯。