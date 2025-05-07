車友相約地標「石碇7-11」突歇業　地政局證：違規使用曾開罰

記者項瀚／台北報導

石碇三角路口的7-11、全家超商為當地地標，是車友相聚、出遊的相約休憩點，生意相當好。但其中7-11卻在近日歇業，讓人好奇到底怎麼了？原來，該店面屬違規使用，還遭政府開罰過，但隔壁全家目前還在營業中。

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▲石碇三角路口的7-11（右）、全家超商為當地地標，是車友相聚、出遊的相約休憩點，生意相當好。（圖／記者項瀚攝）

石碇碇坪路三角路口的7-11、全家便利超商為當地地標，是車友們跑山的聚會熱門地點，也是通往平溪、106縣道的重點休憩站，最初左側店面是7-11、右側是萊爾富，之後左側變成全家、右側則成為7-11，並開業多年。

不料，右側的7-11在近期歇業，記者實地走訪，店內已清空，門口貼上告示牌「本店結束營業，敬請於直營門市-石碇門市繼續支持」。

生意那麼好的7-11突歇業，讓人不盡好奇，到底怎麼了？石碇隆盛里長謝根林表示：「這邊是農地違規使用，被人檢舉，政府一直罰，罰到不開了，划不來，隔壁全家也是違規的，但可能就是生意很好，所以繼續開。」

新北市地政局表示：「接獲民眾檢舉後調查，碇坪路上的7-11及全家便利店所在地，有部分為合法建地，有部分為農牧用地，經主管機關確認有農牧用地非農用的狀況，地政局依違反《區域計畫法》對店家逕行裁罰。」

新北市地政局補充：「其中，7-11已裁罰2次、共12萬元，全家便利店裁罰3次、共18萬元。」

▲本次歇業的7-11就位於碇坪路一段、雙青公路、靜安路一段三角路口。（圖／記者項瀚攝）

經查，該店面過去未曾出現過租金實登紀錄。房仲表示：「該建物1樓坪數約28坪，每月租金估抓4.2~5.2萬元間，該處為石碇地標，座落三角窗，也是大家出去玩的相約地點，生意很好，算起來租金成本不高，承租方利潤一定不錯，但尷尬的就是違規使用。」

不過，他表示：「站在當地人以及區域發展、便利性的角度來看，希望便利商店還是能夠繼續營業。」

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