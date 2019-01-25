金門第一間adidas開幕　入駐台開金雞母「風獅爺商店街」

▲金門第一間adidas進駐風獅爺商店街。（圖／台開提供）

記者陳韋帆／金門報導

金門終於有adidas了！由台開（2841）集團所投資的「風獅爺商店街」，今（25）日開了金門地區第一家adidas系列產品專賣店，而引進的就是在台成立已38年「摩曼頓」，目前全台共有240家分店。

台開去年曾公開表示，自公司民營化後，連續十年獲利，前年營收更高達7.68億元、年增1.6倍，稅後純益更達4.75億元，年增89.2%；去年時，資產總值更從147.21億元大幅成長至351.89億，十年來翻倍躍升204.68億元。

▲台開經營陸客讓風獅爺商店街逆風飛翔。（圖／台開提供）

台開表示，金門風獅爺商店街，前年營收年增兩成以上，即使台灣陸客下降，仍可逆風高飛，主因是台開積極參與金廈兩岸活動，也讓廈門湧進人潮觀光購物，帶動業績成長。

「摩曼頓」陳文福協理表示，風獅爺商店街有最優質的購物環境、最優勢的地理位置，當然就必須要有最流行、最時尚的運動品牌商品進駐；為慶祝開幕，今日起截至2月11日，有商品券、折扣等優惠。

為回饋金門鄉親，1/25～2/28台開也特舉辦「新春開運購」、「抽獎送機票」、「送小禮物」等活動；此外，春節風獅爺商店街每年都會舉辦的，「土地公擲筊子求發財金」活動，也將持續進行，農曆春節初一至初五11:00～16:00凡年滿20歲鄉親信眾都可參加活動。