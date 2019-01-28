ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

對岸一級城市商辦空置率　CBRE：將突破20％

ETtoday新聞雲

▲上海,上海外灘,外灘,上海夜景,黃浦江,蘇州河。（圖／記者吳增煌攝）

▲CBRE指出對岸主要城市2019年全年平均空置率預計將突破20％。（圖／記者吳增煌攝）

記者陳韋帆／綜合報導

中國大陸經濟下行壓力和國際貿易不確定性持續，科技發展、消費升級、區域經濟和擴大開放政策將為商用不動產市場帶來新契機。CBRE世邦魏理仕預計，中國主要城市辦公室需求增長將放緩，核心區域韌性顯現，科技發展、靈活辦公空間，以及持續開放帶來的外資需求將帶來新的動能。

CBRE指出，零售物業在消費站穩的背景下供需持續旺盛，線上線下的整合深化，商場跨界功能也將進一步升級。倉儲物流供應有望提升，京津冀、長江三角和大灣區三大城市群市場需求將維持穩定增長。大宗投資市場交易金額2018年在外資投資快速增長的推動下創歷史新高，預計今年外資將持續活躍，內資投資熱度回升，資產端的供給也較為充裕。

投資市場部份，世邦魏理仕建議優先關注一線城市商辦市場中的增值型物業，租賃面基本穩健的二線城市也具有投資潛力，而位於核心商圈及其邊緣的老舊中小型零售物業將受益於靈活辦公空間、長租公寓等潛力行業的發展，蘊藏著物業改造更新及價值提升的投資題材。

對於工業物流市場，除一線城市外，京津冀、大灣區等城市群的基礎建設提升，對區內的二三線城市也將是利多。海外投資方面，世邦魏理仕認為2019年中資的跨境房地產投資將繼續受到抑制，自用以及物流、工業園區、醫療養老等和產業相關的投資值得長期關注。

商辦市場部份，經濟增長和貿易環境不確定性並未排除。世邦魏理仕預計對岸17個城市的辦公室新供給可望突破千萬平方米，新供給總量預計較前一年小幅下降1.3％。在需求減緩與持續充沛的新供給相互作用下，主要城市2019年全年平均空置率預計將突破20％，二線城市平均空置率料將接近30％。

關鍵字：兩岸中國大陸對岸商辦辦公室倉儲物流京津冀長江三角大灣區CBRE世邦魏理仕

點這裡，留個言吧! FB G+ weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3867

台北租金年增率2.53％　商辦投資2019年強勢崛起？

根據CBRE世邦魏理仕調查台灣商辦市場，2018年台北A辦平均租金為新台幣2,705元／坪，年增率高達2.53％，是否代表2019年商辦租賃需求強勁？世邦魏理仕台灣顧問及交易部主管陳頌民表示，主因為新..

2小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3867

英研究預測台2019年GDP升2.1％　不動產租金將穩走緩升

CBRE世邦魏理仕今日發佈「2019年大中華區不動產市場展望」，CBRE指出，到全球政治風險影響全球經濟波動、經濟成長速度放緩，加上中美貿易戰未解、中國經濟轉型誘發市場避險情緒高漲，投資人紛紛轉移投資..

2小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3867

新北稽查春節「工地安全」62件　威脅安全將勒令停工

農曆春節將屆，爲保障連假期間建築工地安全，新北市政府工務局與勞工局實施「建築工地安全防護聯合稽查」。工務局表示，目前聯合勞動檢查處已完成全市62處工地稽查，運用APP等專業應用程式，隨時掌握工地資訊，..

4小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3856

找韓國瑜聊天開直播　商總400家業主一起拚經濟！

高雄市長韓國瑜提出「愛情摩天輪」產業鏈一詞後，引起業界關注。全國商業總會表示，許多企業對於南進高雄投資躍躍欲試，特在今（26）日率領商總理監事與旗下120多種產業，共400多家業主，舉辦「愛鄉愛土、拚..

1月26日 09:00

//cdn2.ettoday.net/images/3862

金門第一間adidas開幕　入駐台開金雞母「風獅爺商店街」

金門終於有adidas了！由台開（2841）集團所投資的「風獅爺商店街」，今（25）日開了金門地區第一家adidas系列產品專賣店，而引進的就是在台成立已38年「摩曼頓」，目前全台共有240家分店。

1月25日 18:34

//cdn2.ettoday.net/images/3553

林口社宅900戶推「共住」　郭紀子：青銀共居能一舉兩得

林口世大運社會住宅去年2,500戶出租時，造成當地熱烈搶租，然而搶租後卻留下許多3房型產品，至今仍有餘屋，營建署長吳欣修表示，將大力推動「共住模式」解決餘屋。社團法人台灣物業管理學會副秘書長郭紀子表示..

1月25日 17:50

//cdn2.ettoday.net/images/3861

10月交易量、房價皆漲　北市房市已回溫？

根據台北市地政局資料，最近一期（107年10月）實價登錄交易件數1,143件，較9月增幅12.94％，交易總金額270.57億元，較9月增幅3.61％；住宅價格指數109.75，較9月上漲0.50％。..

1月25日 16:45

//cdn2.ettoday.net/images/3861

營建署長聽聲音做事　吳欣修：「貼近」很重要！

「營建署將更貼近地方，傾聽民眾需求！」內政部營建署長吳欣修在年末餐會開頭就表示，過去營建署因隸屬中央，許多政策必須透過地方政府實行，也常讓民眾比較不清楚營建署在做甚麼，他接任後這11個月來走進民間「聽..

1月27日 09:00

//cdn2.ettoday.net/images/3849

反思G哥爬黑山　營建署將成立「登山服務整合平臺」

有「比基尼登山客」之稱的36歲吳姓登山客，日前獨攀馬博拉斯橫斷縱走發生墜谷意外、不幸身亡，事後又涉「爬黑山」一事引起民眾議論。內政部營建署表示，營建署署長吳欣修表示，作為國家公園主管機關，將與林務局、..

1月24日 17:55

//cdn2.ettoday.net/images/3859

Q4房價漲2.7％　桃園稱霸北台灣

據住展雜誌統計，北台灣去（2018）年Q4新成屋、預售屋房價，多數縣市呈現上漲，其中又以桃園市漲幅高達2.7％稱霸；其他下跌區域只有宜蘭地區，單季微跌0.9％。住展雜誌企研室經理何世昌表示，房市回溫給..

1月24日 17:22

相關新聞

公館豆花伯　2年前在大陸老家過世

古代太監最怕這件事　嬪妃爽他們痛

當女人好難！一天1/8時間在無償工作

租金年增率2.53％　商辦投資強勢崛起？

英估台GDP升2.1％　不動產租金持續上升

讀者迴響

熱門新聞

營建署長吳欣修　聽聲音很重要！

對岸一級城市商辦　空置率將破2..

一張圖秒懂　房屋不同坐向有什麼..

新北稽查「工安」62件　違規將..

專家提醒　買房這9家建商要注意

命理界阿湯哥　傳授3大招財法

入主竹北興時代！每坪2字頭

金門第一間adidas　入駐台..

英估台GDP升2.1％　不動..

深V水岸第一排　網美秘境景觀宅

最新新聞更多

星棧布拉格 桃園機場旁大2..

入主竹北興時代！每坪2字頭

深V水岸第一排　網美秘境景觀宅

別讓貧窮限制想像！林口A7自住..

房產投資高手任達華來台　分享檳..

允將大心 千萬元買東區3房加..

南港輪胎世界明珠開發案都審過關..

想當包租公？　鄭欽天：投資辦公..

2018家戶購屋比緩增　土地熱..

瞄準南向投資潮　東森聚焦東協工..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366