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新北稽查春節「工地安全」62件　威脅安全將勒令停工

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▲▼工地安全聯合稽查。（圖／新北市工務局提供）

▲新北市政府工務局實施春節前工地安全聯合稽查。（圖／新北市工務局提供）

記者陳韋帆／新北報導

農曆春節將屆，爲保障連假期間建築工地安全，新北市政府工務局與勞工局實施「建築工地安全防護聯合稽查」。工務局表示，目前聯合勞動檢查處已完成全市62處工地稽查，運用APP等專業應用程式，隨時掌握工地資訊，確保建築工地及人員安全。

工務局指出，本次稽查重點為工地安全防護措施，包括安全圍籬、防止物料向外飛散或墜落維護措施、排水系統等項目檢查，並將BIM建築執照電腦輔助查核系統、GIS圖台、建管即時通APP等程式納入輔助，即時掌握工地所在地點、建築基本資料、安全回報等相關訊息。

另外，勞檢處特別要求，施工單位於施作當中，需針對施工鷹架進行安全設施設置自主檢查作業。

此次稽查重點工地達62件、工地透過手機APP自主回報共計944件，另針對板橋、三重等重劃區建築工地，市府已辦理10件春節前夕施工安全教育宣導巡查。

倘若未做好建築防護，而嚴重威脅周邊人員安全，將依建築法處分，最重可勒令停工，直到改善為止；工務局提醒業者，莫貪圖便利，導致危害民眾安全，並讓自己工期延宕，造成自身損失。

工務局呼籲，工地安全管理沒有假期，建築工程施工團隊應隨時做好各項防護措施檢查，倘有影響公共安全、公共衛生等未妥善之處，應立即改善。春節期間，民眾若發現建築工地安全管理問題，可隨時撥打電話通報市府，工務局施工科將派員前往處理，以維護建築設施及人員安全。

關鍵字：新北市春節工務局勞檢處建築營造工地公共安全意外停工

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